【恐怖体験】「彼氏いないって聞いたから連絡したよ」失恋後に届いた不気味なメッセージ…私の個人情報を漏らした【まさかの人物】とは！？

読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。失恋続きで落ち込んでいた主人公のもとに、ある日突然、見知らぬ男性から不気味なメッセージが届きます。なぜ自分の連絡先や恋愛事情を知っているのか――。真相を追ううちに、思いもよらない人物の裏切りが明らかになるのでした。

当時の私は、気になる相手ができるたびに「実は彼女がいた」と後から判明し、失恋を繰り返していました。

そのたびに落ち込み、一番信頼している友人に相談しては励ましてもらう日々を送っていました。

そんなある日、突然見知らぬ男性からメッセージが届いたのです。

「彼氏がいないって聞いたから連絡したよ」

まったく面識のない相手からの連絡に、私は一気に不安になりました。

なぜ私の連絡先を知っているのか。しかも、現在彼氏がいないというプライベートな情報まで把握しているのです。

個人情報がどこかから漏れているのではないかと思い、私は得体の知れない恐怖を感じました。