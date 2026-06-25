【恐怖体験】「彼氏いないって聞いたから連絡したよ」失恋後に届いた不気味なメッセージ…私の個人情報を漏らした【まさかの人物】とは！？
読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。失恋続きで落ち込んでいた主人公のもとに、ある日突然、見知らぬ男性から不気味なメッセージが届きます。なぜ自分の連絡先や恋愛事情を知っているのか――。真相を追ううちに、思いもよらない人物の裏切りが明らかになるのでした。
失恋続きの私に届いた、見知らぬ男性からのメッセージ
当時の私は、気になる相手ができるたびに「実は彼女がいた」と後から判明し、失恋を繰り返していました。
そのたびに落ち込み、一番信頼している友人に相談しては励ましてもらう日々を送っていました。
そんなある日、突然見知らぬ男性からメッセージが届いたのです。
「彼氏がいないって聞いたから連絡したよ」
まったく面識のない相手からの連絡に、私は一気に不安になりました。
なぜ私の連絡先を知っているのか。しかも、現在彼氏がいないというプライベートな情報まで把握しているのです。
個人情報がどこかから漏れているのではないかと思い、私は得体の知れない恐怖を感じました。
情報を漏らしたのは誰？
冷静になって考えてみると、私の恋愛事情を詳しく知っている人はそれほど多くありませんでした。職場の人や知人に話した覚えもなく、失恋の相談をしていたのはごく限られた相手だけです。
そして自然と頭に浮かんだのが、いつも話を聞いてくれていた親しい友人の存在でした。
もちろん、信頼している友人がそんなことをするはずがないとも思いました。
しかし、ほかに心当たりが見つかりません。
不安と疑念が膨らむなか、私は真実を確かめるため、友人に直接話を聞くことを決意したのです。
果たして、親友は、主人公の情報を漏らした犯人なのでしょうか...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部