サーティワン×どうぶつの森初コラボ！夏限定スイーツ＆グッズが大集合

この夏、サーティワン アイスクリームと大人気ゲーム「どうぶつの森」が初のコラボレーションを実現♡2026年7月1日から7月31日までの期間限定で、ゲームの世界観を再現した新作フレーバーや限定デザインの商品が続々登場します。アイスクリームはもちろん、かわいいグッズ付き商品やアイスクリームケーキまでラインアップ。サーティワンのお店でもゲームの中でも楽しめる、ファン必見の特別なキャンペーンをご紹介します。

島の世界観を楽しむ限定アイス＆スイーツ

注目は7月の新作フレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」。

グリーンのナシ風味アイスクリームで森を、ベージュのリンゴ風味ソルベで砂浜を、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベで海を表現した、見た目も楽しいフレーバーです。

サーティワン初となるサカナ型おかしが入っており、ゲーム内の魚影をイメージした遊び心も魅力。価格はシングル・レギュラーサイズ420円です。

さらに「どうぶつの森 ダブルカップ」はA・Bの2種類の限定デザインで登場。スモールダブル510円、レギュラーダブル760円で楽しめます。

グッズ付きの「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」は、まめきち＆つぶきちの2連スプーンチャーム付き。スモールダブル680円、レギュラーダブル930円です。

そのほか、「プレゼントボックス シングルサンデー」820円、「夜の島 ダブルサンデー」1,350円、「ジョニーの漂着ブルーソーダ」620円も登場。

どうぶつの森の世界をスイーツで満喫できます。

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お持ち帰りやパーティーにぴったりの商品も

おうち時間や手土産におすすめなのが「どうぶつの森 スペシャルセット」。

お好きなアイスクリーム8個と、ゲーム内アイテムをイメージした「ベルぶくろ ランチバッグ」がセットになっています。価格はスモール3,000円、レギュラー3,560円です。

「どうぶつの森 バラエティボックス」は特別デザインのボックスで登場。

スモールは4個1,360円、6個1,870円、8個2,380円、12個3,400円。レギュラーは4個1,680円、6個2,310円、8個2,940円、12個4,200円です。

また、「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」は価格3,900円。サイズは5号（直径約16cm×高さ約5cm）で、人気フレーバーのポッピングシャワーとチョコレートチップを使用。

どうぶつたちのピックを自由に飾れるので、自分だけの島づくりも楽しめます。

店舗でもゲームでも楽しめる特別企画

コラボ期間中は、「どうぶつの森 ダブルカップ」または「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」の購入で、全国31万枚限定のコラボフレーバーステッカーをプレゼント。

さらに、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』でGPSチェックインを行うと、オリジナルステッカーがもらえるキャンペーンも実施されます。

ゲーム『あつまれ どうぶつの森』内には「サーティワン島」も登場。ショップエリアやフォトスポット、歴代ユニフォームの展示など見どころ満載です。

31種類のフレーバーうちわやマイデザインも配布され、ゲームの中でもサーティワンの世界を楽しめます♪

この夏だけの特別なコラボを満喫して♡

サーティワンとどうぶつの森の初コラボは、限定フレーバーからグッズ付き商品、アイスクリームケーキ、ゲーム内コンテンツまで盛りだくさんの内容となっています。

かわいらしい世界観と夏らしい爽やかな味わいは、家族や友人とのおでかけにもぴったり。

すべて数量限定のため、気になる商品は早めのチェックがおすすめです。この夏はサーティワンで、のんびり楽しい島時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡