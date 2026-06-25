「ミスヤングチャンピオン2026」決勝開幕 13人の精鋭がグランプリ3枠を争う
「ミスヤングチャンピオン2026オーディション」の決勝が幕を開け、激戦の予選を勝ち抜いた13人のファイナリストが、23日発売の『ヤングチャンピオン』14号（秋田書店）の巻中グラビアに登場した。グラビア界の新たなスター誕生を懸け、グランプリ3枠を争う熱戦がいよいよ佳境を迎えている。
【別カット】艶やかな目線で美ボディ披露 “最強バレリーナ美女”高鶴桃羽も登場
毎年多くの注目を集める同オーディション。今年も多数の応募者の中から選ばれた13人が決勝へ進出し、それぞれの個性と魅力を誌面で披露。ファンにとっては候補者たちの素顔や魅力を一度に楽しめるプレミアグラビアとなっている。
また今号の巻頭グラビアには、“最強バレリーナ美女”として人気を集める高鶴桃羽が登場。透明感あふれる美貌と大人の色気を兼ね備えたグラビアで誌面を彩っている。
さらに、高鶴の応募者全員サービスQUOカード企画やチェキプレゼント企画も実施。グラビアファン必見の豪華内容となった。
【別カット】艶やかな目線で美ボディ披露 “最強バレリーナ美女”高鶴桃羽も登場
毎年多くの注目を集める同オーディション。今年も多数の応募者の中から選ばれた13人が決勝へ進出し、それぞれの個性と魅力を誌面で披露。ファンにとっては候補者たちの素顔や魅力を一度に楽しめるプレミアグラビアとなっている。
また今号の巻頭グラビアには、“最強バレリーナ美女”として人気を集める高鶴桃羽が登場。透明感あふれる美貌と大人の色気を兼ね備えたグラビアで誌面を彩っている。
さらに、高鶴の応募者全員サービスQUOカード企画やチェキプレゼント企画も実施。グラビアファン必見の豪華内容となった。