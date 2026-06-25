総務省の有識者会議は２４日、ポイントなどの特典狙いで携帯電話の通信会社間を短期間で乗り換える行為への対策案をまとめた。

通信会社が契約時に一括で特典を出す現行ルールを見直し、最長１年の分割付与を認める。利用者の囲い込みにはならない範囲で、より長期の契約を促す狙いだ。対策の正式決定を経て、２０２６年度内の制度導入を目指す。（須永光）

「ホッピング」

電気通信事業法では、端末購入を伴わない携帯電話の回線契約時に、通信会社が最大２万円分のポイントを特典として出すことを認める一方、解約時の違約金の上限は１０００円となっている。

通信会社を変えても同じ携帯番号が使える「番号持ち運び制度」（ＭＮＰ）を使い、特典と違約金の差額を目当てに短期間で乗り換えを繰り返す「ホッピング」と呼ばれる行為が問題となっている。

乗り換えの抑制策を議論してきた「情報通信行政・郵政行政審議会」（総務相の諮問機関）の専門委員会は２４日、最大２万円分の特典について、継続利用者には１２か月分付与し、途中解約した利用者には付与を止める仕組みに見直すことが適当と結論づけた。ポイントが段階的なものになれば、短期間での解約にメリットはなくなる。

期間が焦点

焦点となっていたのが、分割付与を認める期間だ。

会合で示された通信各社へのヒアリングによると、２万円分の特典を通信料収入で回収するには、ＮＴＴドコモが約２年半、ソフトバンクは約３年かかるとの試算を示した。

委員からは、分割付与が１年を超えると「拘束性が高くなる」との懸念が出た一方、６か月では特典目的の乗り換えを防ぐ効果は不十分との意見が出ていた。

携帯電話の回線を乗り換えやすい現在の環境はそもそも、携帯大手の顧客囲い込みに歯止めをかけ、料金の引き下げにつなげるために総務省が整備した経緯がある。総務省は携帯各社に対し自主的に対策を取るよう促しており、ＮＴＴドコモは廉価プランの新規受け付けを停止したほか、ＫＤＤＩも一度特典を提供した利用者に再び付与をしないようにしている。

専門委員会で委員を務める野村総合研究所の北俊一氏は、対策案について「通信業界全体が再び過度な顧客獲得競争に陥らないよう、各社は自制的に行動すべきだ」と指摘している。