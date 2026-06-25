25日発表の『オリコン上半期ランキング2026』で、8人組グループ・timeleszの新体制初のドームツアーを収めた映像作品が、『作品別売上数部門』の『映像ランキング』3部門同時1位を獲得。メンバーがコメントを寄せました。

映像作品『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』は、2025年12月に大阪・京セラドーム、2026年1月に東京ドーム、さらに追加公演として2月に東京ドームで開催された計6公演のツアーの模様を収録。さらに、新メンバーオーディションを経て、寺西拓人さん（31）、原嘉孝さん（30）、橋本将生さん（26）、猪俣周杜さん（24）、篠塚大輝さん（23）が加入し、8人体制となったtimeleszの約11か月の歩みも収録されています。

期間内売上は、DVDが6.4万枚、Blu-ray Discが12.8万枚で、『上半期DVDランキング』『上半期BDランキング』ともに1位を獲得。さらに音楽作品のDVDとBlu-ray Discを合計した『上半期ミュージックDVD・BDランキング』でも、合計売上19.1万枚で1位となり、映像3部門同時1位を獲得しました。

timeleszにとって、全10部門を通じて自身初の上半期ランキング1位となります。

メンバーの松島聡さん（28）は今回の結果を受け、「まず、このようなすてきな賞をいただけましたこと、心から感謝します。ファンの皆さん、そしてスタッフの皆さんと積み上げてきた時間の証しが、この賞だと思っているので、この賞に恥じないような活動を、これからもしていきたいなと思っています」と、今後の活躍を誓いました。

菊池風磨さん（31）は、新体制となったグループのこれまでの歩みについて「楽しいことはもちろんたくさんありましたし、難しいなと感じる瞬間もありましたけれども、この8人で、そして支えてくれるスタッフと、応援してくださっている皆さまと一緒に歩むことができて、本当に幸せに思っております」と振り返りました。

また、グループの強みについて佐藤勝利さん（29）は、「僕たちの強みは、自然体な部分だなと思っています。仕事じゃないときにも一緒にご飯を食べに行ったり、お土産を買いに行ったりしていて、じゃんけんで盛り上がるくらい仲のいいグループだなと思いますし、それが映像にも出るのかなと思うので、これからも楽しく過ごしていけたらなと思いますし、それが魅力かなと思います」とコメント。

最後に、寺西さんはファンへ向けて、「このような賞を頂けたことは、ひとえに応援してくださるファンの皆さまのおかげです。ありがとうございます。僕たち、新体制となって初めてのドーム公演が、こうして評価していただけたことをうれしく思いますし、これからも皆さんと一緒にいろんな景色を見ていけたらなと思いますので、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」とメッセージを送りました。