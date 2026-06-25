「走りの雰囲気」アップする“黒基調”の専用エアロ！

クルマを購入した際、自分の好みに合わせて外観をドレスアップし、独自の個性を演出したいと考えるドライバーは少なくありません。

とくに、日常の使い勝手と軽快な走行性能を両立したコンパクトハッチバックにおいては、スポーティな雰囲気を高めるエアロパーツの人気が高く保たれています。

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そうしたユーザーの期待に応えるべく、スズキは2026年6月24日、同社の主力コンパクトカーである現行型「スイフト」に向けた、新しいカスタマイズ用品の取り扱い開始を発表しました。

今回新たに展開されたのは、スズキの純正アクセサリーなど自動車用アフターパーツの開発を手掛ける「AWIN（エーウィン）」が製造する「SUZUKI SPORT ボディキット」。

この発表によって、スズキが独自に設定している推奨アイテム「スズキセレクトプラス用品」として、ボディキットが全国の販売店で購入・装着することが可能になりました。

AWINは、先述したようにスズキのパートナー企業から派生したブランドであり、製品のデザインから実際の製造工程に至るまでを一貫して行っているのが特徴。

そのため、クルマ本体のデザインとの親和性が非常に高く、後付け感の少ない自然な仕上がりが期待できると言います。

実は、このスポーティなボディキットには「元」となる存在がありました。

それこそが、2026年4月に富士スピードウェイで開催された自動車イベント「シン・モーターファンフェスタ2026」の会場で併催された「スイフトオーナー向けミーティング」において初公開された、一台の特別な参考出品車「SWIFTエアロコンセプト（SUZUKI SPORT × AWIN）」です。

同車は、現行型スイフトの洗練されたフォルムをベースに、ボディ下部を引き締める黒基調の専用エアロパーツを装着。

さらに往年のモータースポーツファンにはたまらない「SUZUKI SPORT」のエンブレムも採用されていました。

イベント会場でこのコンセプトモデルを目にした来場者からは、その精悍なスタイリングに対して市販化を熱望する声が数多く寄せられましたが、当時はあくまで参考展示車の扱い。

AWINからの販売予定も未定であるとアナウンスされていましたが、ユーザーからの大きな反響に後押しされる形で、異例のスピードで商品化が実現したことになります。

今回発売されたボディキットを装着することで、スイフトが持つキビキビとした走りの良さを視覚的にも表現することが可能です。

また、スズキセレクトプラス用品というメーカーの推奨を受けた扱いとなるため、一般的な社外品のカスタマイズパーツにありがちな「品質への不安」や「取り付け時のトラブル」といった懸念を抱くことなく、安心してドレスアップを楽しむことができるのが最大のメリット。

このSUZUKI SPORT ボディキットの価格（消費税込）は、「SUZUKI SPORT フロントアンダースポイラー by AWIN」「SUZUKI SPORT サイドアンダースポイラー by AWIN」「SUZUKI SPORT リヤアンダースポイラー by AWIN」の3点セットで19万8000円です。

イベント会場で多くの人々を魅了したスポーティなパーツが、誰でも購入できる身近なアイテムとして登場したことは、日々の運転をより特別なものにしたいと願うスイフトオーナーにとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。