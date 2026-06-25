「第二の播但道」ルートの一部が完成 将来は「20kmの高規格道路」に

兵庫県西脇市で工事が進めていた国道175号「西脇北バイパス」が、2026年6月13日に全線開通しました。



どのようなバイパスで、開通してどう便利になったのでしょうか。

国道175号は、兵庫県明石市から北上し、JR加古川線やJR福知山線、京都丹後鉄道 宮福線を並行するように三木や丹波、福知山を通って京都府舞鶴市に向かう約130km弱の道路です。

【画像】超便利!? これが国道175号「西脇北バイパス」の位置とルートです！ 画像で見る（21枚）

明石海峡（大阪湾）から日本海の若狭湾に向かう、播磨〜丹後地域を直通する南北軸のひとつで、兵庫県内においてはまともに走れるタテ軸のルートを担っています。

ルート上には第二神明や山陽道、中国道、北近畿豊岡道、舞鶴若狭道とも接続。兵庫県東側の大部分で非常に重量な役割を果たし、兵庫県内の道路ネットワークにおいて重量な「播磨丹波但馬軸」に位置づけられています。

そのため、地域住民だけでなく、長距離を走る大型車も含めて交通需要が多く、朝夕には混雑するポイントがいくつもあります。

そうしたことから、兵庫県内を中心にバイパスの整備や現道の拡幅が行われており、「第二の播但道」となる30kmの高規格道路「東播丹波連絡道路」の計画も進行中です。

さて、今回開通した西脇北バイパスは、兵庫県の中南部にある西脇市内を通るバイパスで、東播丹波連絡道路の一部に含まれます。

延長5.2kmの4車線で設計（当面は暫定2車線）され、加古川沿いの市街地を通る現道を西側に迂回するルートになっています。

西脇北バイパスのうち、北側にある大伏ランプから寺内ランプにかけての延長2.1kmは2020年に開通済みで、今回開通したのは南側の寺内ランプから下戸田ランプに至る南側の延長3.1kmです。

現道はJR加古川線に近く、住宅密集地であることに加え、加古川を渡る津万橋など3つの橋りょうと交差。西脇市の東西の交通とバッティングし、混雑しています。

開通区間の現道では、1日あたり1万3800台の交通容量に対して、1日1万6500台が利用している超過状態であることも加わり、ひどい渋滞が発生している現状でした。

西脇北バイパスの開通で、この区間を高架でスルーでき、西脇市内の市街地をほとんど通らずに通過することができるようになりました。

さらに、加古川に近いことで、現道は大部分が浸水想定区域内にあり、新しく高架の道路となったことで、播磨から丹波地域の主要ルートとして、水害があってもネットワークが途切れずに済みます。

なお、西脇北バイパスよりも北側、北近畿豊岡道の氷上ICまでの東播丹波連絡道路は調査中の段階です。