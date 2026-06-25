◆ 先制点を許した痛恨の連携ミス

24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、中日の挟殺プレーを巡る連携ミスについて取り上げた。解説を務めた佐伯貴弘氏と辻発彦氏が、プレーの問題点を指摘した。

場面は2回二死一塁。DeNA梶原昂希の中前安打で一塁走者・宮下朝陽が三塁へ進塁。その後、打者走者の梶原が二塁を狙ったところで中日は一、二塁間のランダウンプレーに持ち込んだが、連係が乱れ、一塁走者の生還を許した。

このプレーでは、一塁手のサノーが走者を追い込む場面で二塁送球を選択。その後も中継の間に進塁した打者走者を、三塁手の石川昂弥はアウトにできず、結果的に一塁走者も合わせてオールセーフとなった。

佐伯氏は、挟殺プレーで最初にボールを受けたサノーについて「なぜタッチにいかないのか」と指摘。タッチできる距離まで追い込んでいたにもかかわらず送球を選択した点について、「サノー選手をこういうプレーに絡めてはいけないのかと考えてしまいますよね」と苦言を呈した。

一方、辻氏は「（石川が）投げたところで間に合わなかった」とコメントした上で「せめてあそこで（石川が）（打者走者を）タッチしなきゃいけない」と指摘し、ワンアウトは取っておくべきだったという見方を示した。さらに「意外とボールを持ったまま追っていった方が進塁しづらいので、ずっと追っても良かったかもしれない」と話し、ランダウンプレーでの判断について補足した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』