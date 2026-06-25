「１位、２位の話をずっとされていますけど…」１位と２位のどちらがよい？ GS突破に森保監督が見解「そんなに甘い戦いには…」【W杯】
日本代表の森保一監督が現地６月24日、翌日に開催される北中米ワールドカップ・グループステージ第３節のスウェーデン戦に向けて、会場のダラス・スタジアムで前日会見を実施した。
ここまで１勝１分けで首位オランダと勝点４で並び、得失点差で２位の日本は、首位通過なら、チュニジア戦でホームの雰囲気を味わったメキシコのモンテレイで、２位なら移動距離の少ないアメリカのヒューストでラウンド32を戦う。
その点について問われると、「何がどこが一番というのは本当にないかなと思っています」と回答した。
「１位通過、２位通過、もしかしたら３位通過ということももちろんありますし、いまは１位、２位の話をずっとされてますけど、スウェーデンは非常に力のあるチームですし、守備陣は堅いですし、攻撃では本当にスピードがあって推進力があって、世界的に点が取れるストライカーを擁してるチームで、そんなに甘い戦いにはならないと思います」
指揮官は「まずは本当に勝つことを、しっかりと考えた上で勝てればいいですし、オランダ戦のように勝点１に終わるかもしれないですし、そこは試合の状況を考え、勝利を目指した上で、結果を受け入れられるようにしっかり準備していきたいなと思います」と続けた。
「どこで決勝トーナメントを戦うことになっても、どこと戦うことになっても、これまでワールドカップの事前準備の段階で、全ての競技場であったり、環境であったりを、JFAの皆さんが細かくチェックしてくれ、我々が安心して落ち着いて準備できる環境があると思いますので、自然に結果を受け止めながら決勝トーナメントに進めればなと思っています」
スウェーデンを甘く見ると、３位に落ちる可能性もあると気を引き締めた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
ここまで１勝１分けで首位オランダと勝点４で並び、得失点差で２位の日本は、首位通過なら、チュニジア戦でホームの雰囲気を味わったメキシコのモンテレイで、２位なら移動距離の少ないアメリカのヒューストでラウンド32を戦う。
「１位通過、２位通過、もしかしたら３位通過ということももちろんありますし、いまは１位、２位の話をずっとされてますけど、スウェーデンは非常に力のあるチームですし、守備陣は堅いですし、攻撃では本当にスピードがあって推進力があって、世界的に点が取れるストライカーを擁してるチームで、そんなに甘い戦いにはならないと思います」
指揮官は「まずは本当に勝つことを、しっかりと考えた上で勝てればいいですし、オランダ戦のように勝点１に終わるかもしれないですし、そこは試合の状況を考え、勝利を目指した上で、結果を受け入れられるようにしっかり準備していきたいなと思います」と続けた。
「どこで決勝トーナメントを戦うことになっても、どこと戦うことになっても、これまでワールドカップの事前準備の段階で、全ての競技場であったり、環境であったりを、JFAの皆さんが細かくチェックしてくれ、我々が安心して落ち着いて準備できる環境があると思いますので、自然に結果を受け止めながら決勝トーナメントに進めればなと思っています」
スウェーデンを甘く見ると、３位に落ちる可能性もあると気を引き締めた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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