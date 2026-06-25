◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表は24日（日本時間25日）、米テキサス州ダラスで全体練習を行い、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦に向けて最終調整した。メンバーを大幅に入れ替える可能性があり、FW小川航基（NECナイメヘン）は大会初先発が有力。「今の日本なら得点を取れる選手がそろっていると思う。後ろがゼロで抑えれば必然的に勝ち点3が見える」と集中力を高めた。

スウェーデンのクロス対応に難があることは分析済み。「左足、右足、頭でも決められるのが僕の良さ。どんな形でも狙っていきたい」とイメージを膨らませた。ともにスピードとパワーを備えたFWイサク（リバプール）、FWヨケレス（アーセナル）の大会屈指の2トップとの対決。「世界を見てもトップトップのツートップだと思う。得点数で僕は負けないようにしないと」と対抗心をのぞかせた。

大会序盤からメッシ（アルゼンチン）、エムバペ（フランス）、ハーランド（ノルウェー）と各国のエースたちが得点を重ねている。「やっぱり決めるべき人が決める。他の人とは違う雰囲気だったり、空気だったり、そういうものを持っている人がこういう舞台で日本を救うと僕は思っている」。初戦オランダ戦でゴールネットを揺らした同点ヘッドは、MF鎌田の頭に触れたことで幻の得点者になった。ピカイチの勝負強さを備えたストライカーが、正真正銘のW杯初ゴールを狙う。