24日に線状降水帯が発生した薩摩地方では、25日夕方にかけて激しい雨が断続的に降る見込みで引き続き、土砂災害に厳重な警戒が必要です。

梅雨前線の影響で24日、県内に発達した雨雲がかかり続け、薩摩地方では線状降水帯が発生し、薩摩川内市といちき串木野市では100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。

22日の降り始めからの雨量は25日午前5時時点で川内で202ミリ、阿久根で196ミリ、出水で182ミリです。

県内では25日午前5時半現在、レベル3の土砂災害警報が、薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町、湧水町に発表されています。

薩摩地方では25日夕方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が断続的に降る見込みで、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあり、少しの雨でも土砂災害が発生するおそれがあります。

25日に予想されている1時間雨量は薩摩地方で40ミリ、26日午前6時までに予想されている24時間雨量は薩摩地方で180ミリ、大隅地方で100ミリです。

気象台は土砂災害に厳重な警戒を落雷や竜巻などの激しい突風に注意を呼びかけています。

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