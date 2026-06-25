「星のや奈良監獄」開業 “監獄の機能美”継承する唯一無二のレガシーホテル全貌公開
【女子旅プレス＝2026/06/25】奈良県奈良市に、国の重要文化財「旧奈良監獄」を再生したラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」が、6月25日に開業。約100年の歴史が息づく地に、明治の意匠と現代のもてなしが共鳴する、贅沢な空間を提供する。
【写真】「星のや奈良監獄」全貌公開
明治政府が国の威信をかけて建設した「明治五大監獄」のうち、唯一全貌を遺す「旧奈良監獄」が、現代の寛ぎと融合した贅沢な空間として再生。赤レンガ造りの外壁や放射状に伸びる「ハヴィランド・システム」など、1908年に誕生した当時の荘厳な建築美をそのままに活かしたヘリテージホテルとして、新たな幕を開けた。「明けの重要文化財」をコンセプトに掲げ、明治時代に豊かに花開いた西洋文化を随所に織り込んだ空間は、歴史の深みと圧倒的な非日常に浸ることができる。
開放的な吹き抜けが特徴の「メインラウンジ」は、天井に趣を感じる梁が規則的に連なり、窓から連続するアーチが響き合う空間。館内には大型の絵画や印象的なヨーロッパの家具が贅沢に配置され、時間にあわせた飲み物やお菓子、旅や建築にまつわる書籍が用意される。
モダンな空間が印象的な中庭には、空を仰ぐプライベートデッキが点在。夜には月明りをモチーフにした幻想的なライトアップが広がり、贅沢な余白の時間を味わえる。さらに、日本の伝統的な「蔵」の情緒を継承した「ダイニングラウンジ」では、大きな窓から中庭の自然や夜景を臨み、食事前のアペリティフや夜更けのバータイムを楽しめる。宿泊客を迎えるゲートは、歴史の象徴である「表門」となっており、館内には「中央看守所」から放射状に伸びる舎房の圧巻の景色が広がる。
全室スイートルームの客室は、監獄の閉塞感を再現するのではなく、かつての舎房を大胆に繋ぎ、ラグジュアリーでくつろぎに満ちたプライベート空間へと生まれ変わった。外の世界の断片である“手入れされた美しい風景”を取り込み、かつて想像したであろう「外の世界」に想いを馳せながら滞在できる。
独居房10房分を連結した客室タイプ「The 10-Cell（ザ・テンセル）」には、歴史の集積を伝える「ヴォールト天井」が。新たな構造を支える無骨な鉄柱とウッドパネルなど、重要文化財の歴史に現代の感性を重ねた美しい構造も見どころだ。このほか、ハリウッドツインのベッドを備えた「The 9-Cell」、ゆとりあるドレッシングラウンジを備えた「The 11-Cell Deluxe」もあり、静謐な空間で極上の寛ぎの時間を叶える。
夕食は、日本におけるフランス料理の系譜を紐解くディナーコース「ガストロノミー・クロニクル」が用意される。「黎明期」「成熟期」「現代」「未来」をテーマにした全4皿で、アペリティフから始まり、西洋料理が普及した当時の日本の「洋食」を一口サイズのフルコースに見立てた皿や、クラシックフレンチを象徴するアルベールソースで味わう「舌平目のブレゼ」などが続く。
朝食は、明治期の洋食文化を味わう「文明開化の朝食」。「洋式醤油」として珍重されたウスターソースで仕上げるスコッチエッグや、カニクリームコロッケ、エビフライなど、当時のモダンを少しずつ味わえる。このほか「和朝食」「洋朝食」、テイクアウトの「軽朝食」も用意される。別棟のダイニングは、独居房や接見所などの空間を再生し、最大6名まで利用可能な半個室のプライベート空間へと生まれ変わっている。
滞在を彩るアクティビティも豊富に用意される。滞在の始まりには、奈良・月ヶ瀬産の和紅茶を日本生まれのティーセットで味わう「茜のティーサロン」を開催。夕食後のひとときには、蓄音機のノスタルジックな音色を銘酒とともに愉しむ「響きのソワレ」が実施される。
静寂に包まれる夜には、香水文化に触れる調香体験「香りの宵支度」で、完成した香りをレンガを模したオリジナルディフューザーと共に持ち帰ることができる。清々しい朝には、吉野杉で作ったオリジナルの亜鈴を持ってストレッチを行う「目覚めの亜鈴体操」で身体を優しく解きほぐす。また、敷地内にある「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」へは宿泊者専用のアプローチがあり、滞在中は何度でも足を運んで歴史の深淵に触れることができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地 ：奈良県奈良市般若寺町（はんにゃじちょう）18
電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）
客室数 ：48室 チェックイン 15:00／チェックアウト 12:00
アクセス：JR奈良駅より車で10分、近鉄奈良駅より車で6分
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【写真】「星のや奈良監獄」全貌公開
◆「明けの重要文化財」をコンセプトに誕生
明治政府が国の威信をかけて建設した「明治五大監獄」のうち、唯一全貌を遺す「旧奈良監獄」が、現代の寛ぎと融合した贅沢な空間として再生。赤レンガ造りの外壁や放射状に伸びる「ハヴィランド・システム」など、1908年に誕生した当時の荘厳な建築美をそのままに活かしたヘリテージホテルとして、新たな幕を開けた。「明けの重要文化財」をコンセプトに掲げ、明治時代に豊かに花開いた西洋文化を随所に織り込んだ空間は、歴史の深みと圧倒的な非日常に浸ることができる。
◆洗練されたパブリックスペースと大人の社交場
開放的な吹き抜けが特徴の「メインラウンジ」は、天井に趣を感じる梁が規則的に連なり、窓から連続するアーチが響き合う空間。館内には大型の絵画や印象的なヨーロッパの家具が贅沢に配置され、時間にあわせた飲み物やお菓子、旅や建築にまつわる書籍が用意される。
モダンな空間が印象的な中庭には、空を仰ぐプライベートデッキが点在。夜には月明りをモチーフにした幻想的なライトアップが広がり、贅沢な余白の時間を味わえる。さらに、日本の伝統的な「蔵」の情緒を継承した「ダイニングラウンジ」では、大きな窓から中庭の自然や夜景を臨み、食事前のアペリティフや夜更けのバータイムを楽しめる。宿泊客を迎えるゲートは、歴史の象徴である「表門」となっており、館内には「中央看守所」から放射状に伸びる舎房の圧巻の景色が広がる。
◆独居房を連結した全室スイートルームの客室
全室スイートルームの客室は、監獄の閉塞感を再現するのではなく、かつての舎房を大胆に繋ぎ、ラグジュアリーでくつろぎに満ちたプライベート空間へと生まれ変わった。外の世界の断片である“手入れされた美しい風景”を取り込み、かつて想像したであろう「外の世界」に想いを馳せながら滞在できる。
独居房10房分を連結した客室タイプ「The 10-Cell（ザ・テンセル）」には、歴史の集積を伝える「ヴォールト天井」が。新たな構造を支える無骨な鉄柱とウッドパネルなど、重要文化財の歴史に現代の感性を重ねた美しい構造も見どころだ。このほか、ハリウッドツインのベッドを備えた「The 9-Cell」、ゆとりあるドレッシングラウンジを備えた「The 11-Cell Deluxe」もあり、静謐な空間で極上の寛ぎの時間を叶える。
◆美食が紐解くディナーと文明開化の朝食
夕食は、日本におけるフランス料理の系譜を紐解くディナーコース「ガストロノミー・クロニクル」が用意される。「黎明期」「成熟期」「現代」「未来」をテーマにした全4皿で、アペリティフから始まり、西洋料理が普及した当時の日本の「洋食」を一口サイズのフルコースに見立てた皿や、クラシックフレンチを象徴するアルベールソースで味わう「舌平目のブレゼ」などが続く。
朝食は、明治期の洋食文化を味わう「文明開化の朝食」。「洋式醤油」として珍重されたウスターソースで仕上げるスコッチエッグや、カニクリームコロッケ、エビフライなど、当時のモダンを少しずつ味わえる。このほか「和朝食」「洋朝食」、テイクアウトの「軽朝食」も用意される。別棟のダイニングは、独居房や接見所などの空間を再生し、最大6名まで利用可能な半個室のプライベート空間へと生まれ変わっている。
◆歴史に想いを馳せる特別なアクティビティ
滞在を彩るアクティビティも豊富に用意される。滞在の始まりには、奈良・月ヶ瀬産の和紅茶を日本生まれのティーセットで味わう「茜のティーサロン」を開催。夕食後のひとときには、蓄音機のノスタルジックな音色を銘酒とともに愉しむ「響きのソワレ」が実施される。
静寂に包まれる夜には、香水文化に触れる調香体験「香りの宵支度」で、完成した香りをレンガを模したオリジナルディフューザーと共に持ち帰ることができる。清々しい朝には、吉野杉で作ったオリジナルの亜鈴を持ってストレッチを行う「目覚めの亜鈴体操」で身体を優しく解きほぐす。また、敷地内にある「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」へは宿泊者専用のアプローチがあり、滞在中は何度でも足を運んで歴史の深淵に触れることができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆星のや奈良監獄
所在地 ：奈良県奈良市般若寺町（はんにゃじちょう）18
電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）
客室数 ：48室 チェックイン 15:00／チェックアウト 12:00
アクセス：JR奈良駅より車で10分、近鉄奈良駅より車で6分
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