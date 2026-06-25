「趣味はエロ漫画!?」葉月つばさ、『週プレ』グラビアで魅せたドキドキの無防備な色気♡

『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！

葉月つばさが、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号に登場！

葉月つばさ ©安藤マミコ／集英社

【プロフィール】

葉月つばさ（はづき・つばさ）

1998年6月16日生まれ 青森県出身

趣味＝裁縫、サイクリング

フリーで活動するグラビアアイドル。成人向けマンガ雑誌『COMIC快楽天』（ワニマガジン社）でコラム連載を手がけ、イラストやマンガ執筆など幅広い分野で活動している。

公式X【@Hyoro1000】

公式Instagram【@hyoro1000】

今号の『週プレ』は、笑顔はじける最強の19歳・一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、大人っぽくなって色気マシマシの山岡雅弥、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴の最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】葉月つばさ写真集「飼いならし」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月22日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】葉月つばさ写真集「飼いならし」©安藤マミコ／集英社

＜特集情報＞

森保ジャパン「難敵スウェーデン」を倒してそのまま頂点まで駆け上がれ！

焼肉食べ放題7大チェーン食べ比べで見えた「コスパ最強の店」はココだ 、

テキトーすぎる国旗損壊罪＆国民投票法改正、皇室典範改正ほか 高市政権「それ急ぐ必要ある？」問題の不穏な力学 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！