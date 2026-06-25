7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』が、25日発表の『オリコン上半期ランキング 2026』で2冠を獲得。喜びのコメントを寄せました。

今回、『ARIRANG』が獲得したのは『作品別売上数部門』の『アルバムランキング』と『合算アルバムランキング』。

『アルバムランキング』での期間内売り上げは72.8万枚。海外男性アーティストによる同ランキングの期間内売り上げ70万枚超えは、2004年度のクイーン『クイーン ジュエルズ〜ヴェリー・ベスト・オブ・クイーン〜』（116.5万枚）以来、22年ぶりとなります。

海外アーティストの上半期アルバム1位獲得は、2020年度にBTSが『MAP OF THE SOUL:7 〜 THE JOURNEY〜』で獲得して以来6年ぶり、自身通算2度目。海外アーティストが同ランキングで2度1位を獲得するのは史上初の快挙となります。

また、『合算アルバムランキング』では、期間内ポイント92.2万PTで、海外アーティスト史上初の1位を獲得。期間内ポイント80万PT超えは、King & Prince、Snow Manに続く史上3組目で、海外アーティストでは初となります。

2冠を獲得したBTSは、「今回のアルバムは、完全体として3年9か月ぶりにリリースしたアルバムです。このように久しぶりにリリースしたアルバムであり、“今のBTS”を収めたアルバムであるだけに、これほど多くの愛を受けていることが本当に光栄で嬉しいです」とコメント。

また、日本にいるファンに向け、「いつも僕たちBTSと、僕たちの音楽を愛し応援してくださることに、まず感謝の気持ちをお伝えしたいです。ご存知の通り、僕たちは現在ワールドツアーを開催中ですが、ツアーを通じてさらに成長した姿で日本にも再び訪れる予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください」とメッセージを送りました。

オリコン調べ