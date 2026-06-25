モト冬樹、健康維持のために“習慣化”している手作り朝食のレシピを紹介「本当に体調がよくなります」
タレントのモト冬樹（75）が22日、自身のブログを更新。毎朝の習慣になっているという手作りのコールスローのレシピを紹介し、反響を呼んでいる。
【写真】「本当に体調がよくなります」モト冬樹が健康維持のために習慣としている手作りの朝食メニュー
「習慣になったコールスロー」と題した投稿で、モトは「またまたコールスローを作りました」と報告。「起きてからこれをいただくのが習慣になってしまっていて」と、健康維持のため日々欠かさず食べていることを明かした。
レシピについても詳しく説明。キャベツ、玉ねぎ、ニンジン、大根を細かく刻み、塩を大さじ1杯加えて20分ほど置いた後、水分をしっかり切り、マヨネーズ、レモン水、蜂蜜、牛乳で味付けするという。「分量は毎回適当です」としながらも、「きれいに洗った手で揉み込むのがコツかな」とポイントを紹介した。
完成した色鮮やかなコールスローの写真も掲載し、「毎日食べてると本当に体調がよくなりますよ」と実感をつづっている。なお、モトは以前の投稿でもコールスローを食べていることを伝えており、長く続けている健康習慣のようだ。
コメント欄には、「体に良さそうですね」「惹かれます」「これはハマりそう」「作ってみました!!」「私もしばらく継続してみます」「ぶんぶんチョッパーを使うとみじんぎりがすぐできますよ」といった声が寄せられている。
【写真】「本当に体調がよくなります」モト冬樹が健康維持のために習慣としている手作りの朝食メニュー
「習慣になったコールスロー」と題した投稿で、モトは「またまたコールスローを作りました」と報告。「起きてからこれをいただくのが習慣になってしまっていて」と、健康維持のため日々欠かさず食べていることを明かした。
レシピについても詳しく説明。キャベツ、玉ねぎ、ニンジン、大根を細かく刻み、塩を大さじ1杯加えて20分ほど置いた後、水分をしっかり切り、マヨネーズ、レモン水、蜂蜜、牛乳で味付けするという。「分量は毎回適当です」としながらも、「きれいに洗った手で揉み込むのがコツかな」とポイントを紹介した。
コメント欄には、「体に良さそうですね」「惹かれます」「これはハマりそう」「作ってみました!!」「私もしばらく継続してみます」「ぶんぶんチョッパーを使うとみじんぎりがすぐできますよ」といった声が寄せられている。