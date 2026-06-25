政府は、中国・遼寧省大連で日本人2人が相次いで中国当局に拘束されたと発表しました。拘束されたのは先月18日と25日で、いずれも「国家輸出入禁止貨物密輸罪」の疑いが持たれています。

■大手電機メーカー社員2人 レアアース輸出の疑い

日本政府も中国政府も、拘束された日本人が具体的に何をしたのか詳細は明らかにしていません。「国家輸出入禁止貨物密輸罪」とは、中国の税関の監視を逃れて輸出入が禁止されている物品などを国外に違法に輸送したり、持ち運んだりする行為を指すとされています。

日本政府関係者によりますと、拘束されたのは日本の大手電機メーカーの男性社員2人で、中国が日本への輸出を規制しているレアアースを含む製品を中国国外に輸出しようとした疑いがあるということです。また、2人は中国国内で「レアアース磁石」を製品に埋め込む加工をした上で日本に輸出し、その後日本でレアアース磁石だけを取り外していた疑いがあるとされています。

■神田外語大・興梠教授「情報戦かもしれないと注意する必要がある」

この状況について、中国情勢に詳しい神田外語大学の興梠一郎教授は、次のように指摘しています。

興梠一郎 教授

「中国政府が、容疑となっている罪名だけを言って、具体的に何があったか言わないのは情報が一人歩きすることを狙っているのではないか。そうした議論自体が情報戦かもしれないと注意する必要がある」

■中国、対日レアアース輸出を規制 4月は前年比8割減も

中国にとってレアアースは、世界の供給の大半を占めるため、経済的・産業的に重要であるだけでなく、外交圧力の手段としても有効だと考えられているとみられます。

中国政府は高市総理の国会での台湾有事をめぐる発言に反発し、今年1月には日本へのレアアースなどの輸出規制を強化しました。これにより、今年4月には一部のレアアースの中国から日本への輸出が、前の年の同じ月と比べて8割以上減少し、日本の産業界にとって深刻な事態となっています。

■興梠教授「事実上の人質として、高市総理の発言受け情報流したか」

中国政府関係者は「中国当局は日本へのレアアースの密輸出が行われているとみてマークしてきた」と話しているということです。

今回の日本人の拘束のタイミングについて、興梠教授は次のように指摘しています。

興梠一郎 教授

「もともと5月に拘束したというのに、今この情報が表に出ているのは不自然。拘束した時点で、いつか表に出そうと事実上の人質としていて、先週の高市総理の発言を受けて、政治的な妥協を求めて情報を流したのではないか」

■興梠教授「政治的な風で急にNGも、それを前提にビジネスを」

興梠教授は、中国とのビジネスについて次のように話しています。

興梠一郎 教授「中国は、政治的な風が吹くと、普段OKと言っているものでも、急にNGと言い出すこともある。それを前提にビジネスをしていかないとリスクが高まる」