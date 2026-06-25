鎖骨骨折乗り越えW杯デビュー果たした鈴木唯人「吹っ切れた感覚。自信を取り戻した感覚もある」
5月の左鎖骨骨折というアクシデントを乗り越え、グループリーグ第2戦のチュニジア戦でW杯デビューを飾った日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)が、コンディションをさらに上げながらチームの力になろうとしている。
スウェーデン戦前日の取材では、その一歩が大きな自信につながったことを明かした。「鎖骨が折れてからコンディションも個人的には納得できるものではなかったけど、試合に出させてもらって吹っ切れた感覚はある。自信を取り戻した感覚もある。いつもどおり僕らしくプレーできるかなと思う」。
メキシコ・モンテレイでの事前合宿でチーム練習に完全合流した直後は多少の不安があった。接触プレーで患部側から当たられた際の弱さやボールを失う場面も感じていたという。しかし、継続的なトレーニングによって状態は着実に上向いている。
「プレーしていて、こっち側から当たられるときに弱いなとか感じていたけど、そういうのも最近なくなってきた」。現在は「普通にいける状況」と言い切れるまでに回復。森保ジャパンにとって頼もしい戦力が戻ってきている。
スウェーデン戦は引き分け以上で2位以内が確定するが、チームに守りに入る意識はない。「もちろんグループリーグ突破を考えると引き分けでも良いと思うけど、そんなの関係なく僕たちはしっかり勝ちにいこうと話している」。その上で「余計なことを考えたら足元をすくわれる気もする」と気を引き締めることも忘れない。
相手のスウェーデンについては、長身選手が多く、前線にスピードのあるアタッカーもそろえる難敵と分析する。一方で「意外にスペースがある」という情報も共有されており、自身の持ち味を発揮できる可能性も感じている。
「相手どうこうじゃなく、自分の持っている、できる限りの力をチームに還元したい」。ライン間でボールを受け、周囲を生かしながら自らもゴール前へ顔を出すプレーは鈴木唯の真骨頂。シャドーの相方によって役割を変えられる柔軟性も武器だ。
「(鎌田)大地くんと組めば僕がフィニッシャー寄りになるし、前田(大然)選手となら僕が少し落ちてゲームを作ることも大事になる」。誰と組んでも機能できる背景には、代表チームで徹底的に落とし込まれてきた共通理解がある。「複数ポジションで出る可能性があると口酸っぱく言われている」と明かし、「クオリティーの高い選手が多いので誰とでもできる」と胸を張った。
オランダ戦では途中出場の選手が流れを変えて勝ち点1を手にし、チュニジア戦でもサブメンバーが勢いを加速させた。チーム一丸となって勝ち点を積み上げる日本の輪の中に鈴木唯もしっかりと加わっている。
鎖骨骨折から復帰した24歳は、ようやく本来の姿を取り戻しつつある。「吹っ切れた」という言葉どおり、心身の不安を振り払ったアタッカーが、スウェーデン戦で日本の首位突破を後押しする。
(取材・文 矢内由美子)
スウェーデン戦前日の取材では、その一歩が大きな自信につながったことを明かした。「鎖骨が折れてからコンディションも個人的には納得できるものではなかったけど、試合に出させてもらって吹っ切れた感覚はある。自信を取り戻した感覚もある。いつもどおり僕らしくプレーできるかなと思う」。
「プレーしていて、こっち側から当たられるときに弱いなとか感じていたけど、そういうのも最近なくなってきた」。現在は「普通にいける状況」と言い切れるまでに回復。森保ジャパンにとって頼もしい戦力が戻ってきている。
スウェーデン戦は引き分け以上で2位以内が確定するが、チームに守りに入る意識はない。「もちろんグループリーグ突破を考えると引き分けでも良いと思うけど、そんなの関係なく僕たちはしっかり勝ちにいこうと話している」。その上で「余計なことを考えたら足元をすくわれる気もする」と気を引き締めることも忘れない。
相手のスウェーデンについては、長身選手が多く、前線にスピードのあるアタッカーもそろえる難敵と分析する。一方で「意外にスペースがある」という情報も共有されており、自身の持ち味を発揮できる可能性も感じている。
「相手どうこうじゃなく、自分の持っている、できる限りの力をチームに還元したい」。ライン間でボールを受け、周囲を生かしながら自らもゴール前へ顔を出すプレーは鈴木唯の真骨頂。シャドーの相方によって役割を変えられる柔軟性も武器だ。
「(鎌田)大地くんと組めば僕がフィニッシャー寄りになるし、前田(大然)選手となら僕が少し落ちてゲームを作ることも大事になる」。誰と組んでも機能できる背景には、代表チームで徹底的に落とし込まれてきた共通理解がある。「複数ポジションで出る可能性があると口酸っぱく言われている」と明かし、「クオリティーの高い選手が多いので誰とでもできる」と胸を張った。
オランダ戦では途中出場の選手が流れを変えて勝ち点1を手にし、チュニジア戦でもサブメンバーが勢いを加速させた。チーム一丸となって勝ち点を積み上げる日本の輪の中に鈴木唯もしっかりと加わっている。
鎖骨骨折から復帰した24歳は、ようやく本来の姿を取り戻しつつある。「吹っ切れた」という言葉どおり、心身の不安を振り払ったアタッカーが、スウェーデン戦で日本の首位突破を後押しする。
(取材・文 矢内由美子)