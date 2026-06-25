三笘視察を通じて敵将知る森保監督、スウェーデン記者の質問に「いいヒントをいただいた」
日本代表の森保一監督が24日、北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦(25日、ダラス)の前日会見に出席し、スウェーデン記者の「スウェーデンの弱点は見つかったか?」という質問に答える形で対戦相手のグレアム・ポッター監督に言及した。
ポッター監督は昨年10月、スウェーデン代表の監督に就任。同11月からの欧州予選では未勝利のままフィニッシュしたが、今年3月のプレーオフでウクライナとポーランドを連破し、2大会ぶり13回目のW杯出場に導いていた。
クラブレベルではスウェーデンのエステルスンドで結果を残した後、イングランドでスウォンジー、ブライトン、チェルシー、ウエスト・ハムを率いた実績を持つポッター監督。2022-23シーズンの序盤戦にはMF三笘薫が在籍していたブライトンを率いており、自身が22年9月にチェルシーに引き抜かれるまでの短期間、三笘を指導していた。
森保監督はポッター監督の印象について「非常に素晴らしい監督だと思っている」と率直に返答。「プレミアリーグで三笘薫が所属していたチームの監督をされていて、よくポッター監督の試合を拝見させて頂いた。いくつかのクラブで指揮を執り、代表としても素晴らしい成果をあげられている。本当に力のある素晴らしい監督だと思っている」と思いを明かした。
さらに「このスウェーデンのチームづくりに関しても、期間で言えば我々からすると短期間でのチームづくりをされている中、選手個々の力を活かしながらチームとして最大値を具現化する素晴らしいチームづくりをしている」と称賛。一方、質問の本筋については「弱点は見当たらない」と満面の笑みでと煙に巻き、「もしあったとしても明日の試合を見てどこを突いているかを確認していただければ」と本音を隠した。
前日会見では他にもスウェーデンの記者から「ヤン・ヨンソンと今も連絡を取っているのか?」という質問も上がった。スウェーデン出身のヤン・ヨンソン氏は1993年にコーチとしてサンフレッチェ広島に加入し、選手としてもプレーした森保監督の元チームメート。2017年には広島、18〜19年には清水エスパルスで監督を務めていたことでも知られている。
森保監督は「ヨンソンさんのことはヤナと呼んでいる。ヤナとは彼が日本で仕事をしている時は連絡を取り合っていた。現在は連絡を取り合っていることはないが、今日連絡してみようかなと思う」と切り出し、「(質問に)いいヒントをいただいた」とニヤリ。「広島で私が選手でプレーしていた時、彼にはコーチとして来てくださって、たくさんのことを学ばせていただいた」と感謝を口にしつつ、「彼がいま何をしているか、後で教えてください」と質問者に近況をうかがっていた。
(取材・文 竹内達也)
ポッター監督は昨年10月、スウェーデン代表の監督に就任。同11月からの欧州予選では未勝利のままフィニッシュしたが、今年3月のプレーオフでウクライナとポーランドを連破し、2大会ぶり13回目のW杯出場に導いていた。
森保監督はポッター監督の印象について「非常に素晴らしい監督だと思っている」と率直に返答。「プレミアリーグで三笘薫が所属していたチームの監督をされていて、よくポッター監督の試合を拝見させて頂いた。いくつかのクラブで指揮を執り、代表としても素晴らしい成果をあげられている。本当に力のある素晴らしい監督だと思っている」と思いを明かした。
さらに「このスウェーデンのチームづくりに関しても、期間で言えば我々からすると短期間でのチームづくりをされている中、選手個々の力を活かしながらチームとして最大値を具現化する素晴らしいチームづくりをしている」と称賛。一方、質問の本筋については「弱点は見当たらない」と満面の笑みでと煙に巻き、「もしあったとしても明日の試合を見てどこを突いているかを確認していただければ」と本音を隠した。
前日会見では他にもスウェーデンの記者から「ヤン・ヨンソンと今も連絡を取っているのか?」という質問も上がった。スウェーデン出身のヤン・ヨンソン氏は1993年にコーチとしてサンフレッチェ広島に加入し、選手としてもプレーした森保監督の元チームメート。2017年には広島、18〜19年には清水エスパルスで監督を務めていたことでも知られている。
森保監督は「ヨンソンさんのことはヤナと呼んでいる。ヤナとは彼が日本で仕事をしている時は連絡を取り合っていた。現在は連絡を取り合っていることはないが、今日連絡してみようかなと思う」と切り出し、「(質問に)いいヒントをいただいた」とニヤリ。「広島で私が選手でプレーしていた時、彼にはコーチとして来てくださって、たくさんのことを学ばせていただいた」と感謝を口にしつつ、「彼がいま何をしているか、後で教えてください」と質問者に近況をうかがっていた。
(取材・文 竹内達也)