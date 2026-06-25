メッシをどう思う? 前日会見での珍質問に森保監督「どうやって止めたらいいかとコーチ陣と話している」
北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦に向けた日本代表の森保一監督の前日会見では、試合に直接関係のないアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)に関する珍しい質問が飛び出した。
質問はメッシがこの日、39歳の誕生日を迎えたことに触れながら「メッシのような選手が健在であり続けていることにどのような感想を持っているか」という趣旨のもの。しかし、これまで「W杯優勝」という目標を掲げてきた森保監督は、対戦相手という観点でメッシへの敬意を口にし、質問に答えた。
「異次元すぎてどう表現していいかわからない。本当にスーパーマンで、すごいという言葉しか出てこない。アルゼンチンと対戦した時、どうやってメッシを止めたらいいんだろうというのはコーチ陣と話したりしています」(森保監督)
メッシは今大会、初戦のアルジェリア戦でさっそくハットトリックを記録すると、第2戦のオーストリア戦でも2ゴール。アルゼンチン代表の全5ゴールを叩き出して得点ランキング首位を走り、絶対的エースの地位をあらためて印象付けている。対戦相手も最大級の警戒を向けているはずだが、その警戒をメッシのクオリティーが上回っているというのが現実だ。
そんな“神様”のパフォーマンスに森保監督は「メッシにマンツーマンでマークをつけるのか……」と言いかけたが、「でもそういうことはすでにいろんなチームがトライして、結局ダメで、なすすべがないというところだと思う」と苦笑い。同時通訳の音声が会場内に伝わると、海外記者からも笑いが漏れていた。
とはいえ、幸いにもアルゼンチンがグループ首位通過を決めたことで、日本がグループ1位通過した場合は決勝まで対戦はなく、2位通過の場合も準決勝での対戦となる。森保監督は「アルゼンチンとすぐ当たることはないが、他のチームがアルゼンチン対策やメッシ対策をする、メッシがそれを超えていくというのも楽しみにこの大会を見ていきたいと思います」とにこやかに答えを締めくくった。
(取材・文 竹内達也)
質問はメッシがこの日、39歳の誕生日を迎えたことに触れながら「メッシのような選手が健在であり続けていることにどのような感想を持っているか」という趣旨のもの。しかし、これまで「W杯優勝」という目標を掲げてきた森保監督は、対戦相手という観点でメッシへの敬意を口にし、質問に答えた。
メッシは今大会、初戦のアルジェリア戦でさっそくハットトリックを記録すると、第2戦のオーストリア戦でも2ゴール。アルゼンチン代表の全5ゴールを叩き出して得点ランキング首位を走り、絶対的エースの地位をあらためて印象付けている。対戦相手も最大級の警戒を向けているはずだが、その警戒をメッシのクオリティーが上回っているというのが現実だ。
そんな“神様”のパフォーマンスに森保監督は「メッシにマンツーマンでマークをつけるのか……」と言いかけたが、「でもそういうことはすでにいろんなチームがトライして、結局ダメで、なすすべがないというところだと思う」と苦笑い。同時通訳の音声が会場内に伝わると、海外記者からも笑いが漏れていた。
とはいえ、幸いにもアルゼンチンがグループ首位通過を決めたことで、日本がグループ1位通過した場合は決勝まで対戦はなく、2位通過の場合も準決勝での対戦となる。森保監督は「アルゼンチンとすぐ当たることはないが、他のチームがアルゼンチン対策やメッシ対策をする、メッシがそれを超えていくというのも楽しみにこの大会を見ていきたいと思います」とにこやかに答えを締めくくった。
(取材・文 竹内達也)