どこまで大量得点・首位通過を目指すのか…森保監督「バランスを崩したり、バラバラになる方がリスク」
現地時間25日(日本時間26日)のグループリーグ最終戦でスウェーデン代表と対戦する日本代表の森保一監督が24日、試合会場のダラススタジアムで公式会見に出席した。すでに勝ち点4を獲得している日本は試合前の時点でグループリーグ突破が決まる可能性があるほか、スウェーデンに引き分け以上で自力での2位以内が確定。仮に敗れて3位になったとしても3位通過できる可能性が高い状況にある。
「1位抜けできるのか、はたまた3位で決勝トーナメントとなるのか、いろんなパターンがあると思う」。森保監督はそう前置きしたうえで、「我々の考え方としては、一戦一戦、勝利を目指して戦ってきた。明日の試合もまずは勝利を目指して戦うことをチームで共有して準備を進めている」と強調。「そのうえで得失点差で1位なのか2位なのかというところは、その結果を受け止めて決勝トーナメントに向かいたいと思う」と淡々と話した。
日本はスウェーデン戦で引き分け以上なら2位以内が確定するが、首位のオランダとは勝ち点、直接対決の成績、得失点差で並んでおり、総得点の差でオランダが1点上回っている。オランダがすでに敗退の決まっているチュニジアに勝つと仮定すると、日本はオランダ以上の点差で勝つか、同じ点差でもオランダよりも多くの得点を取って勝てば、総得点も並んだ場合はフェアプレーポイントにもよるが、逆転で首位突破できる可能性がある。
「目指すべきことで言うと、勝ちたいと思うし、1位通過したいと思っている」。会見後に行われるC組最終節の結果で1位通過、2位通過の場合の対戦相手が決まる。ブラジル、モロッコ、スコットランドに可能性があるが、日本が1位通過ならメキシコのモンテレイでC組2位と、2位通過ならヒューストンでC組1位と対戦する。
森保監督は開催都市によるメリット・デメリットを聞かれ、「モンテレイで戦えるのが一番ベストかなと思っている」と回答。「モンテレイは事前キャンプをやっているし、一回チュニジア戦も戦っている。選手たちもスタジアムの雰囲気や、スタジアムの使い勝手、ピッチ状態を一度経験している。経験したところで試合ができるところはメリットがあるかなと思う」。事前キャンプを張り、グループリーグ第2戦のチュニジア戦を戦ったモンテレイに地の利があるのは確かだ。
一方で、「どこが一番とかはないかなと思っている」という言葉が本音に聞こえた。「1位通過、2位通過、もしかしたら3位通過ということもある。1位・2位の話をずっとされているが、スウェーデンは力のあるチームで、守備陣は固いし、攻撃はスピード、推進力があって、世界的に点が取れるストライカーを擁している。甘い戦いにはならない」。大量得点を狙って取れるほど簡単な相手ではない。むしろ過度に首位通過を目指しすぎることによるリスクが頭にはある。
「1位通過を目指したい気持ちはあるが、大量得点を狙いに行ってチームのバランスを崩したり、選手起用を変えてチームのやっていることが逆にバラバラになることのほうがリスクかなと思う」。勝手知ったるモンテレイはホームの雰囲気に近い後押しがあるが、暑さや湿度などの気候面を考えれば、空調設備が完備されているヒューストンに利がある。もちろん環境は対戦相手も同じだ。
「どこで戦おうが、どこと戦うことになっても、W杯の事前準備の段階ですべての競技場、環境をJFAの皆さんが細かくチェックしてくれて、我々は安心して、落ち着いて準備できる環境がある」。5パターンある3位通過も含め、どのルートになろうとも事前の分析、準備はできている。さらに、今のチーム状態への手応えも、自然体で結果を受け止められる精神状態につながっているようだ。
「どういうチームと決勝トーナメントで当たったとしても、自分たちがやるべきことをぶつけていくということを考えられるチーム状態だと思う。自分たち次第でどことも互角に戦えて、どこにでも勝つことが可能だと思うので、まず自分たちのことを考えて戦いに挑みたい」
同時刻に行われるオランダ対チュニジアの試合経過に関しても「他会場の結果は教えないかなと思う」と、選手には伝えない方針を示した。悠然と構え、泰然自若な指揮官。他会場の状況も、得点差も過度に意識せず、目の前の試合に全力を尽くしたうえで、天命を待つ。
(取材・文 西山紘平)
「1位抜けできるのか、はたまた3位で決勝トーナメントとなるのか、いろんなパターンがあると思う」。森保監督はそう前置きしたうえで、「我々の考え方としては、一戦一戦、勝利を目指して戦ってきた。明日の試合もまずは勝利を目指して戦うことをチームで共有して準備を進めている」と強調。「そのうえで得失点差で1位なのか2位なのかというところは、その結果を受け止めて決勝トーナメントに向かいたいと思う」と淡々と話した。
「目指すべきことで言うと、勝ちたいと思うし、1位通過したいと思っている」。会見後に行われるC組最終節の結果で1位通過、2位通過の場合の対戦相手が決まる。ブラジル、モロッコ、スコットランドに可能性があるが、日本が1位通過ならメキシコのモンテレイでC組2位と、2位通過ならヒューストンでC組1位と対戦する。
森保監督は開催都市によるメリット・デメリットを聞かれ、「モンテレイで戦えるのが一番ベストかなと思っている」と回答。「モンテレイは事前キャンプをやっているし、一回チュニジア戦も戦っている。選手たちもスタジアムの雰囲気や、スタジアムの使い勝手、ピッチ状態を一度経験している。経験したところで試合ができるところはメリットがあるかなと思う」。事前キャンプを張り、グループリーグ第2戦のチュニジア戦を戦ったモンテレイに地の利があるのは確かだ。
一方で、「どこが一番とかはないかなと思っている」という言葉が本音に聞こえた。「1位通過、2位通過、もしかしたら3位通過ということもある。1位・2位の話をずっとされているが、スウェーデンは力のあるチームで、守備陣は固いし、攻撃はスピード、推進力があって、世界的に点が取れるストライカーを擁している。甘い戦いにはならない」。大量得点を狙って取れるほど簡単な相手ではない。むしろ過度に首位通過を目指しすぎることによるリスクが頭にはある。
「1位通過を目指したい気持ちはあるが、大量得点を狙いに行ってチームのバランスを崩したり、選手起用を変えてチームのやっていることが逆にバラバラになることのほうがリスクかなと思う」。勝手知ったるモンテレイはホームの雰囲気に近い後押しがあるが、暑さや湿度などの気候面を考えれば、空調設備が完備されているヒューストンに利がある。もちろん環境は対戦相手も同じだ。
「どこで戦おうが、どこと戦うことになっても、W杯の事前準備の段階ですべての競技場、環境をJFAの皆さんが細かくチェックしてくれて、我々は安心して、落ち着いて準備できる環境がある」。5パターンある3位通過も含め、どのルートになろうとも事前の分析、準備はできている。さらに、今のチーム状態への手応えも、自然体で結果を受け止められる精神状態につながっているようだ。
「どういうチームと決勝トーナメントで当たったとしても、自分たちがやるべきことをぶつけていくということを考えられるチーム状態だと思う。自分たち次第でどことも互角に戦えて、どこにでも勝つことが可能だと思うので、まず自分たちのことを考えて戦いに挑みたい」
同時刻に行われるオランダ対チュニジアの試合経過に関しても「他会場の結果は教えないかなと思う」と、選手には伝えない方針を示した。悠然と構え、泰然自若な指揮官。他会場の状況も、得点差も過度に意識せず、目の前の試合に全力を尽くしたうえで、天命を待つ。
(取材・文 西山紘平)