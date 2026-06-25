18歳躍動のボスニア・ヘルツェゴビナ!40歳の大エースジェコも得点に絡み、カタール退けGL突破に望みつなぐ
[6.18 W杯B組第3節 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-1 カタール シアトル]
北中米ワールドカップは現地時間24日、B組第3節のボスニア・ヘルツェゴビナ代表対カタール代表を行い、3-1でボスニア・ヘルツェゴビナが勝利した。この結果、ボスニア・ヘルツェゴビナが予選1勝1分1敗で3位が確定し、グループリーグ突破の可能性を残した。1分2敗の勝ち点1に終わったカタールは予選敗退となった。
前半29分に試合が動く。左サイド中央寄りでボールを持ったスイス戦に続くスタメン起用の18歳、MFケリム アライベゴヴィッチがドリブル開始。1人、2人と剥がしながら中央に侵入すると、そのままバイタルエリアから右足一閃。ビューティフルミドルが飛び出し、ボスニア・ヘルツェゴビナが1-0と幸先良く先制点を奪う。アライベゴヴィッチはザルツブルクでブレイクしたボスニアの至宝で、2026年7月からはレバークーゼンでのプレーが決まっている注目の超若手有望株だ。
さらに前半34分には左サイドでアライベゴヴィッチとの連携から、DFセアド・コラシナツがアーリークロス。ファーサイドに開いていた40歳のエース、通称“ボスニアダイヤモンド”FWエディン・ジェコが右足ダイレクトで折り返すとボールはDFに当たり、そのままゴールへ。立て続けのゴールでボスニアが2-0とリードを広げる。
前半38分にはアライベゴヴィッチのスルーパスに抜群の動き出しで抜け出したジェコが狙いすました左足のシュート。これは惜しくもポスト直撃。ゴールとはならずもボスニア・ヘルツェゴビナが畳み掛ける。
しかし前半42分にカタールも反撃。攻撃のキーマン、FWアクラム アフィフがタイミング良く右のポケットにパス。DFペドロ ミゲルが抜け出し、逆サイドにクロス。FWエジミウソン ジュニオールが折り返すと中で待ち構えていたのはFWハッサン アル ハイドス。落ち着いて押し込み、1点を返す。
前半アディショナルタイム+3分にはアフィフとアル ハイドスが上手くパス交換しながら前進し、フリーで抜け出したペドロ ミゲルがシュート。同点ゴールかと思われたがポスト直撃。前半は2-1で折り返す。
後半はお互いチャンスをつくるも得点は生まれないまま迎えた後半35分、ショートコーナーからボスニア・ヘルツェゴビナに追加点が生まれる。MFイヴァン バシッチのクロスがDFに弾かれるも混戦から途中出場MFエルミン マフミッチの元へボールがこぼれて右足で押し込んだ。3-1とボスニアがリードを広げる。
試合はそのまま終了し、3-1とボスニア・ヘルツェゴビナがカタールを下し、決勝トーナメント進出に望みをつなげた。
北中米ワールドカップは現地時間24日、B組第3節のボスニア・ヘルツェゴビナ代表対カタール代表を行い、3-1でボスニア・ヘルツェゴビナが勝利した。この結果、ボスニア・ヘルツェゴビナが予選1勝1分1敗で3位が確定し、グループリーグ突破の可能性を残した。1分2敗の勝ち点1に終わったカタールは予選敗退となった。
前半29分に試合が動く。左サイド中央寄りでボールを持ったスイス戦に続くスタメン起用の18歳、MFケリム アライベゴヴィッチがドリブル開始。1人、2人と剥がしながら中央に侵入すると、そのままバイタルエリアから右足一閃。ビューティフルミドルが飛び出し、ボスニア・ヘルツェゴビナが1-0と幸先良く先制点を奪う。アライベゴヴィッチはザルツブルクでブレイクしたボスニアの至宝で、2026年7月からはレバークーゼンでのプレーが決まっている注目の超若手有望株だ。
前半38分にはアライベゴヴィッチのスルーパスに抜群の動き出しで抜け出したジェコが狙いすました左足のシュート。これは惜しくもポスト直撃。ゴールとはならずもボスニア・ヘルツェゴビナが畳み掛ける。
しかし前半42分にカタールも反撃。攻撃のキーマン、FWアクラム アフィフがタイミング良く右のポケットにパス。DFペドロ ミゲルが抜け出し、逆サイドにクロス。FWエジミウソン ジュニオールが折り返すと中で待ち構えていたのはFWハッサン アル ハイドス。落ち着いて押し込み、1点を返す。
前半アディショナルタイム+3分にはアフィフとアル ハイドスが上手くパス交換しながら前進し、フリーで抜け出したペドロ ミゲルがシュート。同点ゴールかと思われたがポスト直撃。前半は2-1で折り返す。
後半はお互いチャンスをつくるも得点は生まれないまま迎えた後半35分、ショートコーナーからボスニア・ヘルツェゴビナに追加点が生まれる。MFイヴァン バシッチのクロスがDFに弾かれるも混戦から途中出場MFエルミン マフミッチの元へボールがこぼれて右足で押し込んだ。3-1とボスニアがリードを広げる。
試合はそのまま終了し、3-1とボスニア・ヘルツェゴビナがカタールを下し、決勝トーナメント進出に望みをつなげた。