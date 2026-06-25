スイスが頂上決戦を制して逆転首位通過! 敗れた開催国カナダも史上初の決勝T進出
[6.25 北中米W杯GL第3節 スイス 2-1 カナダ バンクーバー]
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループB第3節が25日に行われ、スイス代表は開催国のカナダ代表に2-1で勝利した。2位から首位に浮上し、4大会連続で決勝トーナメントに進出。カナダも2位で史上初のグループリーグ突破を決めた。
前節終了時点で両チームとも1勝1分けの勝ち点4。得失点差で上回るカナダが1位、スイスが2位で今節を迎えた。
長短のパスを駆使したビルドアップでゴールへ迫るスイスに対し、カナダは奪ってからの速い攻撃で応戦。互いに持ち味を発揮して決定機を作るが、前半はスコアレスで終了した。
試合が動いたのは後半開始40秒。スイスのMFヨハン・マンザンビが中央から右へ流れて縦パスを受け、ペナルティエリア右脇で2人を引きつけながら右足で低いクロスを送る。
中央のFWブレール・エンボロには合わないが、大外でフリーとなっていたMFルベン・バルガスが右足で蹴り込み、先制ゴールを挙げた。
後半12分にはエンボロが前線でロングボールを収め、ペナルティエリア右へパス。走り込んできたマンザンビが右足でシュートを放つと、GKマクシム・クレポーに触られながらもネットを揺らし、2-0となった。
一方、カナダは後半31分にホームの観衆を沸かせる。自陣のDFリュク・ド・フジュロルからのロングパスをMFネイサン サリバが走りながら右足でトラップ。2タッチ目でペナルティエリア右から左足でクロスを送り、投入直後のFWプロミス・デビッドが右足で押し込んだ。
その後も猛攻を仕掛けたカナダだったが、反撃は1点のみ。逃げ切ったスイスが順位を逆転させ、首位でラウンド32へと駒を進めた。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループB第3節が25日に行われ、スイス代表は開催国のカナダ代表に2-1で勝利した。2位から首位に浮上し、4大会連続で決勝トーナメントに進出。カナダも2位で史上初のグループリーグ突破を決めた。
前節終了時点で両チームとも1勝1分けの勝ち点4。得失点差で上回るカナダが1位、スイスが2位で今節を迎えた。
試合が動いたのは後半開始40秒。スイスのMFヨハン・マンザンビが中央から右へ流れて縦パスを受け、ペナルティエリア右脇で2人を引きつけながら右足で低いクロスを送る。
中央のFWブレール・エンボロには合わないが、大外でフリーとなっていたMFルベン・バルガスが右足で蹴り込み、先制ゴールを挙げた。
後半12分にはエンボロが前線でロングボールを収め、ペナルティエリア右へパス。走り込んできたマンザンビが右足でシュートを放つと、GKマクシム・クレポーに触られながらもネットを揺らし、2-0となった。
一方、カナダは後半31分にホームの観衆を沸かせる。自陣のDFリュク・ド・フジュロルからのロングパスをMFネイサン サリバが走りながら右足でトラップ。2タッチ目でペナルティエリア右から左足でクロスを送り、投入直後のFWプロミス・デビッドが右足で押し込んだ。
その後も猛攻を仕掛けたカナダだったが、反撃は1点のみ。逃げ切ったスイスが順位を逆転させ、首位でラウンド32へと駒を進めた。