モロッコvsハイチ スタメン発表
[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](アトランタ)
※07:00開始
<出場メンバー>
[モロッコ]
先発
GK 1 ヤシン・ブヌ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 18 チャディ・リアド
DF 25 レドゥアン ハルハル
DF 26 アナス・サラーエディン
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 10 ブラヒム・ディアス
MF 11 イスマエル・サイバリ
MF 23 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ニール・エルアイナウイ
FW 20 アユーブ エル カービ
控え
GK 12 ムニル
GK 22 アハメド タグナウティ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 M. Saadane
DF 13 ザカリア・エル・ワアディ
DF 14 イサ・ディオプ
DF 19 ユセフ ベランマリ
MF 6 アイウブ・ブアディ
MF 8 アゼディン・ウナヒ
MF 15 サミール・エル・ムラベ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ソフィアン ラヒミ
FW 16 ジェシム ヤシン
FW 17 A. Sbaï
FW 21 アユベ アマイムニ
監督
ワハビーモハメド
[ハイチ]
先発
GK 1 ジョニー プラシド
DF 4 リカルド アデ
DF 5 ハネス デルクロワ
DF 8 マルティン エクスペリエンス
DF 22 ジャン=ケヴィン デュヴェルヌ
MF 10 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 15 ルベン プロヴィドンス
MF 17 ダンリー ジャン ジャックス
MF 21 ジョズエ・カシミール
FW 16 レニー ジョセフ
FW 18 ウィルソン・イシドル
控え
GK 12 アレクサンドル ピエール
GK 23 ジョゼ デュヴァーガー
DF 2 カルレンス・アルカス
DF 3 キート サーモンシー
DF 13 マルクス ラクロワ
DF 14 G. Metusala
DF 24 ウィルゲンス ポゲン
MF 6 カール フレッド サンテ
MF 25 ドミニク シモン
MF 26 オリヴィエ ウッデンスカイ ピエール
FW 7 デリック エティエンヌ
FW 9 デュカン ナゾン
FW 11 ルイシウス ドン ディードソン
FW 19 ヤッシン フォーチュン
FW 20 フランツディ ピエロー
監督
セバスチャン ミニェ
※07:00開始
<出場メンバー>
[モロッコ]
先発
GK 1 ヤシン・ブヌ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 18 チャディ・リアド
DF 25 レドゥアン ハルハル
DF 26 アナス・サラーエディン
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 10 ブラヒム・ディアス
MF 11 イスマエル・サイバリ
MF 23 ビラル・エル・カンヌス
MF 24 ニール・エルアイナウイ
控え
GK 12 ムニル
GK 22 アハメド タグナウティ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 M. Saadane
DF 13 ザカリア・エル・ワアディ
DF 14 イサ・ディオプ
DF 19 ユセフ ベランマリ
MF 6 アイウブ・ブアディ
MF 8 アゼディン・ウナヒ
MF 15 サミール・エル・ムラベ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ソフィアン ラヒミ
FW 16 ジェシム ヤシン
FW 17 A. Sbaï
FW 21 アユベ アマイムニ
監督
ワハビーモハメド
[ハイチ]
先発
GK 1 ジョニー プラシド
DF 4 リカルド アデ
DF 5 ハネス デルクロワ
DF 8 マルティン エクスペリエンス
DF 22 ジャン=ケヴィン デュヴェルヌ
MF 10 ジャン・リクネル・ベルガルド
MF 15 ルベン プロヴィドンス
MF 17 ダンリー ジャン ジャックス
MF 21 ジョズエ・カシミール
FW 16 レニー ジョセフ
FW 18 ウィルソン・イシドル
控え
GK 12 アレクサンドル ピエール
GK 23 ジョゼ デュヴァーガー
DF 2 カルレンス・アルカス
DF 3 キート サーモンシー
DF 13 マルクス ラクロワ
DF 14 G. Metusala
DF 24 ウィルゲンス ポゲン
MF 6 カール フレッド サンテ
MF 25 ドミニク シモン
MF 26 オリヴィエ ウッデンスカイ ピエール
FW 7 デリック エティエンヌ
FW 9 デュカン ナゾン
FW 11 ルイシウス ドン ディードソン
FW 19 ヤッシン フォーチュン
FW 20 フランツディ ピエロー
監督
セバスチャン ミニェ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります