[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](マイアミ)

※07:00開始

<出場メンバー>

[スコットランド]

先発

GK 1 アンガス・ガン

DF 3 アンドリュー・ロバートソン

DF 13 ジャック・ヘンドリー

DF 22 ネイサン・パターソン

DF 26 スコット・マッケンナ

MF 4 スコット・マクトミネイ

MF 7 ジョン・マッギン

MF 17 ベン・ドーク

MF 19 ルイス・ファーガソン

MF 23 ケニー・マクリーン

FW 20 ローレンス・シャンクランド

控え

GK 12 リアム ケリー

GK 21 クレイグ ゴードン

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 5 グラント・ハンリー

DF 6 キーラン・ティアニー

DF 15 ジョン スーター

DF 16 ドミニク ハイアム

DF 24 アンソニー・ラルストン

MF 8 タイラー・フレッチャー

MF 11 ライアン・クリスティー

FW 9 リンドン ダイクス

FW 10 チェ・アダムス

FW 14 ロス・スチュワート

FW 18 ジョージ・ハースト

FW 25 フィンドレイ カーティス

監督

クラークスティーブン

[ブラジル]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 3 ガブリエル・マガリャンイス

DF 4 マルキーニョス

DF 13 ダニーロ

DF 16 ドウグラス サントス

MF 5 カゼミーロ

MF 8 ブルーノ・ギマランイス

MF 20 ルーカス・パケタ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 9 マテウス・クーニャ

FW 26 ラヤン

控え

GK 12 ウェヴェルトン

GK 23 エデルソン・モラエス

DF 6 アレックス・サンドロ

DF 14 グレイソン・ブレーメル

DF 15 レオ ペレイラ

DF 24 ロジェール・イバニェス

MF 2 エデルソン

MF 17 ファビーニョ

MF 18 ダニーロ

FW 10 ネイマール

FW 19 エンドリッキ

FW 21 ルイス・エンヒキ

FW 22 ガブリエル・マルティネッリ

FW 25 イゴーリ・チアゴ

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります