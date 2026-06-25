スコットランドvsブラジル スタメン発表
[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](マイアミ)
※07:00開始
<出場メンバー>
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 3 アンドリュー・ロバートソン
DF 13 ジャック・ヘンドリー
DF 22 ネイサン・パターソン
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 17 ベン・ドーク
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 23 ケニー・マクリーン
FW 20 ローレンス・シャンクランド
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 クレイグ ゴードン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 5 グラント・ハンリー
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 15 ジョン スーター
DF 16 ドミニク ハイアム
DF 24 アンソニー・ラルストン
MF 8 タイラー・フレッチャー
MF 11 ライアン・クリスティー
FW 9 リンドン ダイクス
FW 10 チェ・アダムス
FW 14 ロス・スチュワート
FW 18 ジョージ・ハースト
FW 25 フィンドレイ カーティス
監督
クラークスティーブン
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス
DF 4 マルキーニョス
DF 13 ダニーロ
DF 16 ドウグラス サントス
MF 5 カゼミーロ
MF 8 ブルーノ・ギマランイス
MF 20 ルーカス・パケタ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 マテウス・クーニャ
FW 26 ラヤン
控え
GK 12 ウェヴェルトン
GK 23 エデルソン・モラエス
DF 6 アレックス・サンドロ
DF 14 グレイソン・ブレーメル
DF 15 レオ ペレイラ
DF 24 ロジェール・イバニェス
MF 2 エデルソン
MF 17 ファビーニョ
MF 18 ダニーロ
FW 10 ネイマール
FW 19 エンドリッキ
FW 21 ルイス・エンヒキ
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 25 イゴーリ・チアゴ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※07:00開始
<出場メンバー>
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 3 アンドリュー・ロバートソン
DF 13 ジャック・ヘンドリー
DF 22 ネイサン・パターソン
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 17 ベン・ドーク
MF 19 ルイス・ファーガソン
MF 23 ケニー・マクリーン
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 クレイグ ゴードン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 5 グラント・ハンリー
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 15 ジョン スーター
DF 16 ドミニク ハイアム
DF 24 アンソニー・ラルストン
MF 8 タイラー・フレッチャー
MF 11 ライアン・クリスティー
FW 9 リンドン ダイクス
FW 10 チェ・アダムス
FW 14 ロス・スチュワート
FW 18 ジョージ・ハースト
FW 25 フィンドレイ カーティス
監督
クラークスティーブン
[ブラジル]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス
DF 4 マルキーニョス
DF 13 ダニーロ
DF 16 ドウグラス サントス
MF 5 カゼミーロ
MF 8 ブルーノ・ギマランイス
MF 20 ルーカス・パケタ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 マテウス・クーニャ
FW 26 ラヤン
控え
GK 12 ウェヴェルトン
GK 23 エデルソン・モラエス
DF 6 アレックス・サンドロ
DF 14 グレイソン・ブレーメル
DF 15 レオ ペレイラ
DF 24 ロジェール・イバニェス
MF 2 エデルソン
MF 17 ファビーニョ
MF 18 ダニーロ
FW 10 ネイマール
FW 19 エンドリッキ
FW 21 ルイス・エンヒキ
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ
FW 25 イゴーリ・チアゴ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります