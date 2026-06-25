千原ジュニア、“伝説的ドラマー”の楽屋訪問 プレイの激しさ物語る写真に驚き
お笑いタレントの千原ジュニアが24日、自身のInstagramを更新し、かねてより親交があるBLANKEY JET CITY元メンバーでドラマー、中村達也の楽屋を訪問したことを報告した。
【写真】千原ジュニア、伝説的ドラマーと2ショット 衝撃的な“手のひら”も
かねてより影響を受けたバンドとしてブランキーを挙げるなどファンで知られ、自身のYouTubeチャンネルに中村とのトーク動画を何度か公開していたジュニア。この日は、「昨日行った達也さんのLIVEの楽屋 日本を代表するタイコタタキの手！」「カッコ良すぎる！」と絶賛し、2ショットを公開している。
さらに2枚目に移ると、中村と思しき右手の平が写し出され、一部皮が破れて黒ずんでいる状況は、彼の歴戦のプレイの激しさを物語っている。
そのパフォーマンスに刺激を受けたようで、「私も精進します！」と結んだジュニアの投稿には、「カッケー！！！！！！！」「ジュニアさんが大好きですが、中村達也さんもカッコ良い」といった声のほか、「手ェヤバ！！！！」「達也さんでもまだこんなに手潰れるんや…」と感心の声も寄せられている。
引用：「千原ジュニア」Instagram（＠chihara_jr）
【写真】千原ジュニア、伝説的ドラマーと2ショット 衝撃的な“手のひら”も
かねてより影響を受けたバンドとしてブランキーを挙げるなどファンで知られ、自身のYouTubeチャンネルに中村とのトーク動画を何度か公開していたジュニア。この日は、「昨日行った達也さんのLIVEの楽屋 日本を代表するタイコタタキの手！」「カッコ良すぎる！」と絶賛し、2ショットを公開している。
そのパフォーマンスに刺激を受けたようで、「私も精進します！」と結んだジュニアの投稿には、「カッケー！！！！！！！」「ジュニアさんが大好きですが、中村達也さんもカッコ良い」といった声のほか、「手ェヤバ！！！！」「達也さんでもまだこんなに手潰れるんや…」と感心の声も寄せられている。
引用：「千原ジュニア」Instagram（＠chihara_jr）