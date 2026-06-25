秋元才加が趣里の親友役に 田辺誠一＆吹越満も参戦『大空港〜GATE24〜』新キャスト解禁
趣里が主演する7月23日スタートのドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）より、レギュラーキャストが一挙解禁。奥貫薫、秋元才加、加治将樹、田辺誠一、吹越満らの出演が明らかになった。
【写真】趣里、眞栄田郷敦、板垣李光人ら『大空港〜GATE24〜』キャスト陣
本作は、社会派・痛快空港エンターテインメントドラマ。趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変りな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24（Global Airport Task Enforcement）」を結成し、“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも、最強の門番として覚醒していく姿を描く。
「GATE24」に集められたメンバーは、万智（趣里）を筆頭に、エリート入管職員・早見圭一郎（眞栄田郷敦）や現場たたき上げの税関職員・松山篤志（板垣李光人）など、クセの強い面々ばかり。当然、チーム発足当初は足並みがそろわないが、そんな彼らをどんな状況でも笑顔で明るく支えるのが、奥貫薫演じるベテラン税関職員・玉井淳子だ。大の噂好きでもあり、空港内に独自の情報網を持っていて…。
ドラマ、映画、舞台と数多くの作品で活躍し、透明感のある佇まいと深みのある演技で観る者を魅了し続ける奥貫。本作では、チャーミングな魅力あふれる玉井を演じる。
万智の親友であり、心安らぐ唯一の存在で、空港のグランドスタッフとして働く熊川千香を演じるのは、2013年にAKB48を卒業後、俳優として躍進し、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（2025年）での鮮烈な演技も話題となった秋元才加。公私ともに万智を全力でサポートしていく。
クセ者ぞろいの「GATE24」をまとめる統括審査官・清家昭彦を演じるのは、ドラマ『キャスター』（2025年）や映画『愚か者の身分』（2025年）、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年）などで活躍する加治将樹。“長い物に巻かれろ”を信条に、面倒ごとをうまくやり過ごそうとする少し頼りないリーダー・清家をコミカルに演じる。
万智と千香がよく訪れる空港内モールのそば店で働く正岡亜弥子を演じるのは、幅広いジャンルの作品に出演し、『略奪奪婚』（2026年）では偏愛の激しい母親役で強烈なインパクトを放った街田しおん。本作では気さくな店員・亜弥子として、万智たちを温かく迎える。
さらに、「GATE24」と何かと関わる警視庁国際犯罪対策課の刑事・中塚哲三を嘉島陸、千香と共に働くグランドスタッフ・陣直人を西村直人、「GATE24」に配属されたノンキャリアの上席入国審査官・名取紗良を椿原愛が演じるなど、多彩な魅力を持つ俳優陣が続々参戦する。どんな演技合戦を繰り広げるのか、そして彼らによって“空港の寄せ集めチーム”がどう覚醒していくのかにも注目だ。
「GATE24」を取り巻く重要人物である関東国際空港の空港長・池浦隆洋を演じるのは田辺誠一。『刑事7人』シリーズや『スカイキャッスル』（2024年）、『劇場版 トリリオンゲーム』（2025年）など数々の話題作で存在感を発揮し、クールな役からコミカルな役まで幅広く演じ分けてきた。本作では、「GATE24」の実験的な試みに懸念を抱く空港長として、チームの前に立ちはだかるが、その存在がどのような影響をもたらすのか。
中塚の上司である警視庁国際犯罪対策課の刑事・井内崇也を演じるのは吹越満。『プライベートバンカー』『特捜9』シリーズをはじめ、ドラマ、映画、舞台と幅広く活躍し、現在公開中の映画『鍵』に主演。6月27日公開の映画『バナ穴BANA_ANA』、6月28日放送開始の連続ドラマ『勿忘草の咲く町で 〜安曇野診療記〜』も控える。本作では、ぶっきらぼうながら実は頼りになる刑事・井内を熱演。犯罪組織撲滅のためなら犯罪者の入国すら容認する井内は、水際阻止を徹底する「GATE24」と激しく対立する一方、必要に応じて連携することもある。
木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』は、テレビ朝日系にて7月より毎週木曜21時放送（初回拡大SP）。
【写真】趣里、眞栄田郷敦、板垣李光人ら『大空港〜GATE24〜』キャスト陣
本作は、社会派・痛快空港エンターテインメントドラマ。趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変りな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24（Global Airport Task Enforcement）」を結成し、“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも、最強の門番として覚醒していく姿を描く。
ドラマ、映画、舞台と数多くの作品で活躍し、透明感のある佇まいと深みのある演技で観る者を魅了し続ける奥貫。本作では、チャーミングな魅力あふれる玉井を演じる。
万智の親友であり、心安らぐ唯一の存在で、空港のグランドスタッフとして働く熊川千香を演じるのは、2013年にAKB48を卒業後、俳優として躍進し、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（2025年）での鮮烈な演技も話題となった秋元才加。公私ともに万智を全力でサポートしていく。
クセ者ぞろいの「GATE24」をまとめる統括審査官・清家昭彦を演じるのは、ドラマ『キャスター』（2025年）や映画『愚か者の身分』（2025年）、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年）などで活躍する加治将樹。“長い物に巻かれろ”を信条に、面倒ごとをうまくやり過ごそうとする少し頼りないリーダー・清家をコミカルに演じる。
万智と千香がよく訪れる空港内モールのそば店で働く正岡亜弥子を演じるのは、幅広いジャンルの作品に出演し、『略奪奪婚』（2026年）では偏愛の激しい母親役で強烈なインパクトを放った街田しおん。本作では気さくな店員・亜弥子として、万智たちを温かく迎える。
さらに、「GATE24」と何かと関わる警視庁国際犯罪対策課の刑事・中塚哲三を嘉島陸、千香と共に働くグランドスタッフ・陣直人を西村直人、「GATE24」に配属されたノンキャリアの上席入国審査官・名取紗良を椿原愛が演じるなど、多彩な魅力を持つ俳優陣が続々参戦する。どんな演技合戦を繰り広げるのか、そして彼らによって“空港の寄せ集めチーム”がどう覚醒していくのかにも注目だ。
「GATE24」を取り巻く重要人物である関東国際空港の空港長・池浦隆洋を演じるのは田辺誠一。『刑事7人』シリーズや『スカイキャッスル』（2024年）、『劇場版 トリリオンゲーム』（2025年）など数々の話題作で存在感を発揮し、クールな役からコミカルな役まで幅広く演じ分けてきた。本作では、「GATE24」の実験的な試みに懸念を抱く空港長として、チームの前に立ちはだかるが、その存在がどのような影響をもたらすのか。
中塚の上司である警視庁国際犯罪対策課の刑事・井内崇也を演じるのは吹越満。『プライベートバンカー』『特捜9』シリーズをはじめ、ドラマ、映画、舞台と幅広く活躍し、現在公開中の映画『鍵』に主演。6月27日公開の映画『バナ穴BANA_ANA』、6月28日放送開始の連続ドラマ『勿忘草の咲く町で 〜安曇野診療記〜』も控える。本作では、ぶっきらぼうながら実は頼りになる刑事・井内を熱演。犯罪組織撲滅のためなら犯罪者の入国すら容認する井内は、水際阻止を徹底する「GATE24」と激しく対立する一方、必要に応じて連携することもある。
木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』は、テレビ朝日系にて7月より毎週木曜21時放送（初回拡大SP）。