北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、1次リーグB組第3節・カナダ―スイス戦で地元カナダがスーパーゴールを決めた。NHKで解説を務めた元日本代表の名手・柿谷曜一朗氏も「今大会No.1ゴール。今大会どころか……見たことないです」と絶賛する一撃。熱戦を見守った日本のファンからも驚きの声が漏れた。

衝撃のゴラッソは後半31分に決まった。0-2の劣勢で迎えたカナダ。最終ラインから裏へのロングフィードに抜け出したMFサリバがトラップすると、浮いた球をダイレクトクロス。中央で走り込んだ途中出場のFWプロミス・デイヴィットが右足を懸命に伸ばしてダイレクトボレーでゴールネットを揺らした。最終ラインからすべて空中でつないだスーパーゴール。地元のファンも騒然となった。

中継したNHKで解説を務めた柿谷氏は「今大会No.1ゴール」と評した上で「今大会どころか……見たことないです。（守備側は）どうやっても守れない。何一つミスがなかった」と絶賛した。日本時間の午前5時半過ぎだったが、早朝から見守ったサッカーファンも衝撃を受けた様子。X上には驚きの声が続々と上がっている。

「カナダ代表サリバの神トラップ神アシストからのプロミスのゴール芸術的すぎるwwwww 今んとこ今大会ベストゴールだろ」

「あれ届いちゃうんだ！」

「異次元ゴール！ こんなの見たことない」

「プロミスのゴールの流れ完璧すぎてやばい 鳥肌たった」

「なに今のえぐっ」

「サリバの神トラップからのプロミスデイビッドやばすぎ」

「うますぎて声出たプロミスデイビッド」

「まじでスーパーゴールやわ」

「その前のサリバのトラップも極上！！！！！！！」

試合は1-2で敗れたものの、大器デイヴィットのポテンシャルを発揮。カナダは勝ち点4で初の決勝トーナメント進出を決めた。



（THE ANSWER編集部）