松本若菜×佐野勇斗『君の好きは無敵』キュートなオリジナルキャラ4体が解禁
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演する7月14日スタートのドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）より、本作のために生み出されたオリジナルキャラクターが公開された。
【写真】『君の好きは無敵』のために誕生したオリジナルキャラたち
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
今回お披露目されたオリジナルキャラクターたちは、先日公開されたティザー映像にも姿を見せており、「あの子は誰？」「かわいい！」と早くも注目が集まっていた。
長い耳が特徴的な「ベリーグッドベリー」は、キャラクター会社・MERRYが誕生した頃に、デザイナーの門戸鞠子（白石加代子）によって生み出されたキャラクターで、世界中がしあわせになるように、落ち込んでいる人をみつけたらそばに現れてぜーんぶ肯定してくれるピンクのうさぎの女の子。発表当時大ヒットし、MERRYの存在を世に広めた立役者だが、新たなキャラクターがどんどん生まれる中、現在は人気も知名度も低迷気味。
頭のふわふわがかわいい「シニカルモルコ」は、3年前に誕生し社会現象といっても過言ではないほど大ヒット中のMERRY発のキャラクター。「そういうの、フッ」がキメ台詞で、「かわいいモルモットがシニカルな言葉を吐き捨てる」という意外なギャップがSNSで大ヒット！ 業績が低迷していたMERRYの業績をＶ字回復へ導き、今ではMERRYを代表する大人気キャラクターとなっている。
また、「シニカルモルコ」にそっくりだけど、まっしろな謎のキャラクターも登場。頭上の特徴的なふわふわや全体のフォルムはシニカルモルコと似ているが、雰囲気はずいぶん異なるようだ。頬についているのは米粒…？
さらには、第1弾ティザーで、喧嘩する杏奈と瀬尾を仲直りさせるかのようにぐいっとくっつけていた、バターイエローのキャラクターも。ポスタービジュアルでは、窓の外から大きな耳と赤いリボンのついたちょんまげのようなものがちらりとのぞいており、未だ全貌が見えないキャラクターである。
今回公開されたキャラクターたちには、登場人物たちと深く結びついた背景や物語が存在する。それぞれドラマの中でどのような役割を果たし、杏奈や瀬尾、そしてMERRYとどのように関わっていくのか注目したい。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて7月14日より毎週火曜22時放送。
【写真】『君の好きは無敵』のために誕生したオリジナルキャラたち
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈（松本）と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
長い耳が特徴的な「ベリーグッドベリー」は、キャラクター会社・MERRYが誕生した頃に、デザイナーの門戸鞠子（白石加代子）によって生み出されたキャラクターで、世界中がしあわせになるように、落ち込んでいる人をみつけたらそばに現れてぜーんぶ肯定してくれるピンクのうさぎの女の子。発表当時大ヒットし、MERRYの存在を世に広めた立役者だが、新たなキャラクターがどんどん生まれる中、現在は人気も知名度も低迷気味。
頭のふわふわがかわいい「シニカルモルコ」は、3年前に誕生し社会現象といっても過言ではないほど大ヒット中のMERRY発のキャラクター。「そういうの、フッ」がキメ台詞で、「かわいいモルモットがシニカルな言葉を吐き捨てる」という意外なギャップがSNSで大ヒット！ 業績が低迷していたMERRYの業績をＶ字回復へ導き、今ではMERRYを代表する大人気キャラクターとなっている。
また、「シニカルモルコ」にそっくりだけど、まっしろな謎のキャラクターも登場。頭上の特徴的なふわふわや全体のフォルムはシニカルモルコと似ているが、雰囲気はずいぶん異なるようだ。頬についているのは米粒…？
さらには、第1弾ティザーで、喧嘩する杏奈と瀬尾を仲直りさせるかのようにぐいっとくっつけていた、バターイエローのキャラクターも。ポスタービジュアルでは、窓の外から大きな耳と赤いリボンのついたちょんまげのようなものがちらりとのぞいており、未だ全貌が見えないキャラクターである。
今回公開されたキャラクターたちには、登場人物たちと深く結びついた背景や物語が存在する。それぞれドラマの中でどのような役割を果たし、杏奈や瀬尾、そしてMERRYとどのように関わっていくのか注目したい。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて7月14日より毎週火曜22時放送。