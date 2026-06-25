『102回目のプロポーズ』最終回 “太陽”せいや、伝説継承→感動ラストに反響「愛が大きすぎる」「泣いた」（ネタバレあり）
唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の最終回が24日に放送され、感動的なラストシーンを迎えると、ネット上には「愛が大きすぎる」「ウルッとした〜」「泣いた」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】唐田えりか演じるヒロイン・光『102回目のプロポーズ』最終回より
婚約者の音（伊藤）を病で亡くし、太陽（せいや）に怒りをぶつけた光（唐田）。そんな娘に対して“何もしてやれない”と気落ちする達郎（武田鉄矢）に、千恵（田中律子）は「今の光に必要なのは、あの時の達郎さんみたいな存在…太陽くんだと思うんだ」と告げる。それを聞いた達郎は、大阪に帰ろうとしていた太陽を呼び出し、酒を酌み交わす。
達郎は、自身が100回以上フラれたことや、亡き妻・薫（浅野温子）からは101回目のプロポーズが受け入れられて結婚に至った過去を打ち明ける。そして達郎は、かつて薫に贈った“ナットの指輪”を取り出して「お前にやるよ」と太陽に譲る。
そして迎えたラストシーン。再会した光と太陽は、生前に音が残していたビデオメッセージを見ることに。ビデオの中で音は光に謝罪。そして音は「太陽さん…光のこと、よろしくお願いします」と頭を下げて「光に“102回目のプロポーズ”してください」と告げる。
太陽は涙を流す光に「音さんを思い続ける光さんごと愛します」と約束。そこから「僕と結婚してください…いつか」と語りかけると、達郎から譲り受けたナットの指輪を取り出し、笑顔で涙をこぼすのだった。
泣き笑いの光と太陽が映し出されて最終回が幕を下ろすと、ネット上には「音さんも太陽さんもふたりとも愛が大きすぎる」「音がいいやつすぎる」「太陽〜〜かっこいいよ〜〜！」「いいラストだった」「ウルッとした〜」「全俺が泣いた」「こんなん泣かずにいられるかー！」といった声が相次いでいた。
【写真】唐田えりか演じるヒロイン・光『102回目のプロポーズ』最終回より
婚約者の音（伊藤）を病で亡くし、太陽（せいや）に怒りをぶつけた光（唐田）。そんな娘に対して“何もしてやれない”と気落ちする達郎（武田鉄矢）に、千恵（田中律子）は「今の光に必要なのは、あの時の達郎さんみたいな存在…太陽くんだと思うんだ」と告げる。それを聞いた達郎は、大阪に帰ろうとしていた太陽を呼び出し、酒を酌み交わす。
そして迎えたラストシーン。再会した光と太陽は、生前に音が残していたビデオメッセージを見ることに。ビデオの中で音は光に謝罪。そして音は「太陽さん…光のこと、よろしくお願いします」と頭を下げて「光に“102回目のプロポーズ”してください」と告げる。
太陽は涙を流す光に「音さんを思い続ける光さんごと愛します」と約束。そこから「僕と結婚してください…いつか」と語りかけると、達郎から譲り受けたナットの指輪を取り出し、笑顔で涙をこぼすのだった。
泣き笑いの光と太陽が映し出されて最終回が幕を下ろすと、ネット上には「音さんも太陽さんもふたりとも愛が大きすぎる」「音がいいやつすぎる」「太陽〜〜かっこいいよ〜〜！」「いいラストだった」「ウルッとした〜」「全俺が泣いた」「こんなん泣かずにいられるかー！」といった声が相次いでいた。