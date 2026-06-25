◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル・稍重）

上半期の古馬短距離王決定戦、第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１は２４日、浦和競馬場のダート１４００メートルで１２頭（ＪＲＡ５頭、南関東５頭、他地区２頭）によって争われ、２番人気のロードフォンス（横山和）が最後の直線で早めに抜け出し、初のＪｐｎ１制覇を果たした。１番人気のウィルソンテソーロが追い込んで２着、８番人気で大井所属のイグザルトが地方馬最先着の３着だった。

初の浦和コースをものともせず、ロードフォンスが待望のＪｐｎ１タイトルをつかんだ。

横山和の完璧なエスコートが光った。シャマルとベストグリーンの激しいハナ争いに加わらず、離れた３番手を追走。３角から徐々に差を詰め、直線入り口でゴーサインにしっかり反応。一気に抜け出し、外から迫るウィルソンテソーロを１馬身半差退けた。ゴールの瞬間、右手を突き上げた鞍上は「浦和の１４００メートルなのでしっかり出してハナを取るつもりでもと思ったが２頭が主張してきたので、そこからしっかり折り合いをつけました。コーナーで少し怪しかったけど、よく辛抱してくれました」と笑顔で振り返った。

安田調教師は「調教助手時代に携わったロードカナロア産駒で勝てて涙が出ました」と感慨ひとしお。今後について、「例年は秋の始動に備え、上半期に体力を使いきることを懸念してきたが、今年は勝負に出て頑張ってくれた。海外のブリーダーズＣなども選択肢の一つとして考えていきたい」と実りの秋へ、さらなる高みを見据える。（松井 中央）

ロードフォンス 父ロードカナロア、母オーシュペール（父ダイワメジャー）。栗東・安田翔伍厩舎所属の牡６歳。北海道新ひだか町・ケイアイファームの生産。通算２２戦８勝（うち地方５戦２勝）。総獲得賞金は２億９２５７万２０００円（うち地方１億３８５０万円）。主な勝ち鞍は、かきつばた記念・Ｊｐｎ３（２５年）。根岸Ｓ・Ｇ３（２６年）。馬主は（株）ロードホースクラブ。