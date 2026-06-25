◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２４日＝岡島智哉】Ｆ組２位の日本代表は、同３位のスウェーデン代表と対戦する。スウェーデンを率いるポッター監督の前日会見が試合会場のダラス競技場で行われ、地元メディアからは、守備面の課題に対する言及が相次いだ。

チームは第２戦オランダ戦で守備が崩壊し、大量５失点。クロスへの対応に遅れを取る場面が目立ち、失点を重ねた。前線からの連動したプレスもはまらず、オランダの選手に伸び伸びプレーさせてしまう９０分間となってしまった。かねて守備が課題とされてきたチームだけに、急所を突かれての大敗となった。

ポッター監督はこれらの問いについて「前の試合のような守備ではダメ」と強調。「守備がしっかりできるのか。そして、どのようにオランダ戦の教訓を生かすのか。とてもチャレンジングな試合になる」と述べ「オランダ戦よりは、守備に力を入れていく戦い方になるだろう。日本もウィンガーは強い」と見据えた。

スウェーデンはＦＩＦＡランク３８位。第１戦ではチュニジアに５―１の大勝を収めたが、第２戦ではオランダに１―５で完敗。勝ち点３（得失点±０）の３位で日本戦に臨む。