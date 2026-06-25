椎名林檎がフジテレビ系木曜劇場『ラストノート』ドラマ主題歌にして新曲「裸」を書き下ろしたことが発表となった。

椎名はこれまでも、連続テレビ小説『カーネーション』(NHK／2011年)の主題歌『カーネーション』、『ヤスコとケンジ』(日テレ系／2008年)の主題歌『雨傘』、『熱海の捜査官』(テレ朝系／2010年)の主題歌『天国へようこそ』、『カルテット』(TBS／2017年)の主題歌『おとなの掟』など、鮮烈な印象を残す数多くの主題歌を書き下ろしてきた。

なお、フジテレビ系ドラマへの主題歌提供は、『鴨、京都へ行く。−老舗旅館の女将日記−』(フジテレビ系／2013年)の主題歌『いろはにほへと』以来13年ぶり、木曜劇場への主題歌提供は初となる。

内田有紀と寺西拓人のダブル主演となる『ラストノート』は、交わるはずのなかった男女が導かれる、人生で最も激しい恋を完全オリジナル脚本で描く大人の純愛ドラマ。

同ドラマ主題歌の制作依頼を受けた椎名林檎が作詞／作編曲した新曲「裸」の楽曲制作では、近年の音源制作やライブ活動ではお馴染み、そして今春開催した全国ツアー＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞での名演も記憶に新しい、石若駿(Dr)、鳥越啓介(B)、名越由貴夫(G)、林正樹(Wurlitzer)が集結。手練のバンドサウンドと椎名の剥き出しの語りが拮抗する作品に仕上がった。

「大人ぶることをやめた大人たちが、人生で最も激しい恋へと導かれていく」──主人公の心情に寄り添う主題歌「裸」は、7月9日(木)よる10時からの『ラストノート』初回放送内にて初オンエア予定だ。以下に椎名林檎とドラマプロデューサーのコメントをお届けしたい。

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「その楽曲の数々に心を掴まれ続けてきた椎名林檎さんに、主題歌を書き下ろしていただけたことを大変光栄に思います。

人生を諦めかけていた主人公たちがもう一度恋をし、前を向こうとする──心の中に押し込めてフタをしてきた感情が溢れだす時、椎名さんの歌がエンジンとなり、『ラストノート』の世界に寄り添い力強く彩ってくださる…そんな素敵な楽曲です。

ドラマとともに、多くの方の心に届くことを願っています。ぜひ、初回オンエアを楽しみにお待ちください」

──プロデューサー・三竿玲子(フジテレビ ドラマ・映画制作センター)

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■フジテレビ系木曜劇場『ラストノート』

放送日時：7月9日(木) スタート ※毎週木曜日22時〜22時54分

出演者：内田有紀 寺西拓人

坂井真紀 桜井日奈子 草川拓弥 徳井義実 佐々木蔵之介 他

脚本：的場友見(『夫よ、死んでくれないか』『やんごとなき一族』フジテレビヤングシナリオ大賞『サロガシー』他)

主題歌：椎名林檎「裸」(EMI Records/UNIVERSAL MUSIC)

演出：相沢秀幸(『PICU 小児集中治療室』『ミステリと言う勿れ』『うちの弁護士は手がかかる』他)／中前勇児(『義母と娘のブルース』『スカイキャッスル』他)

プロデュース：三竿玲子(『昼顔〜平日午後３時の恋人たち〜』『あなたがしてくれなくても』『わたしの宝物』『BOSS』シリーズ他)

制作・著作：フジテレビ

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