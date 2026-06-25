台風7号は26日(金)にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美を直撃し、27日(土)には九州から関東に接近するおそれがあります。台風8号は27日(土)には紀伊半島沖で熱帯低気圧に変わりますが、活発な雨雲が東海や関東にかかるでしょう。また、本州付近に延びる梅雨前線の活動が活発で、台風接近前から九州から関東でも大雨となるでしょう。

台風7号と8号が北上 梅雨前線が活発化

台風7号は26日(金)にかけて暴風域を伴って沖縄や奄美に接近し、その後、進路を東よりに変えながら速度を上げ、27日(土)には九州から関東に接近するおそれがあります。





台風8号は日本の南を北上し、27日(土)には紀伊半島沖で熱帯低気圧に変わるでしょう。熱帯低気圧には変わりますが、活発な雨雲が27日(土)の昼頃に東海や関東にかかる見通しです。また、梅雨前線が西日本や東日本付近に延びており、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、27日(土)にかけて前線の活動が活発化するでしょう。台風接近前から九州を中心に大雨となっており、さらに雨量が増える見込みです。

沖縄や奄美 25日〜26日にかけて暴風に厳重警戒 高波や大雨に警戒

台風7号は25日(木)は沖縄の先島諸島に、26日(金)に沖縄本島地方や奄美に最も接近する見込みです。



「風の予想」

25日(木)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

沖縄地方 25メートル(35メートル)

26日(金)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

沖縄地方 30メートル(40メートル)

奄美地方 30メートル(40メートル)



「波の予想」

25日(木)に予想される波の高さ

奄美地方 5メートル うねりを伴う

沖縄地方 7メートル うねりを伴う

26日(金)に予想される波の高さ

奄美地方 7メートル うねりを伴う

沖縄地方 7メートル うねりを伴う

27日(土)に予想される波の高さ

奄美地方 5メートル うねりを伴う



「雨の予想」

26日(金)6時までに予想される24時間降水量は多い所で

沖縄地方 100ミリ

その後、26日(金)6時から27日(土)6時までに予想される24時間降水量は多い所で

沖縄地方 100ミリ

奄美地方 100ミリ



25日(木)は沖縄の先島諸島で次第に暴風となり、26日(金)は沖縄本島地方や奄美地方で飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。海上は大しけとなりますので、高波に警戒が必要です。26日(金)にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

九州〜関東 27日にかけて災害級の大雨のおそれ

台風7号は九州から関東にかけて27日(土)に接近するでしょう。梅雨前線が停滞しており、台風接近前から大雨となる見込みです。特に九州北部地方では25日(木)は線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



「風の予想」

27日(土)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

九州南部 23メートル(35メートル)

関東甲信地方 25メートル(35メートル)



「波の予想」

26日(金)に予想される波の高さ

九州南部 5メートル うねりを伴う

27日(土)に予想される波の高さ

九州南部 5メートル うねりを伴う

関東甲信地方 6メートル うねりを伴う



「雨の予想」

26日(金)6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東甲信地方 120ミリ

東海地方 180ミリ

近畿地方 200ミリ

四国地方 200ミリ

九州北部地方 250ミリ

九州南部 180ミリ

その後、26日(金)6時から27日(土)6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東甲信地方 100ミリ

近畿地方 150ミリ

四国地方 200ミリ

九州北部地方 100ミリ

九州南部 100ミリ

その後、27日(土)6時から28日(日)6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東甲信地方 200ミリ

近畿地方 100ミリ

四国地方 100ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



九州南部では25日(木)、九州北部地方では26日(金)にかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。その後27日(土)にかけても九州から関東では大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、26日(金)は九州南部で、27日(土)は九州南部や関東甲信地方で風が強まり、暴風に警戒が必要です。