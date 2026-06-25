コラボパン×生ビール半額×ビンゴが揃う8周年！ 「湯舞音 龍ケ崎店」オープン8周年記念イベント

記事ポイント 龍ケ崎市初の天然温泉日帰り施設「湯舞音 龍ケ崎店」が2026年6月にオープン8周年6月20日〜30日の10日間、ライブ・ビンゴ大会など参加型イベントを多数開催入浴回数券購入で岩盤浴優待券がもらえるキャンペーンを実施 龍ケ崎市初の天然温泉日帰り施設「湯舞音 龍ケ崎店」が2026年6月にオープン8周年6月20日〜30日の10日間、ライブ・ビンゴ大会など参加型イベントを多数開催入浴回数券購入で岩盤浴優待券がもらえるキャンペーンを実施

楽久屋が運営する天然温泉「湯舞音 龍ケ崎店」(茨城県龍ケ崎市)が、2026年6月にオープン8周年を迎えます。

地域への感謝を込めた「オープン8周年記念イベント」が6月20日(土)〜30日(火)の期間に開催されます。

鍵盤ハーモニカデュオのライブやビンゴ大会・限定コラボパン販売など、家族や友人と楽しめる参加型の企画が多数用意されています。

「湯舞音 龍ケ崎店」”オープン8周年記念イベント”

イベント期間：2026年6月20日(土)〜30日(火)所在地：茨城県龍ケ崎市中里2-1-2 たつのこまち龍ケ崎モール内

「湯舞音 龍ケ崎店」は2018年6月の開業以来、「美・健康・癒し」をテーマに天然温泉・サウナ・岩盤浴・レストラン・リラクゼーションを備えた地域密着型の温浴施設として営業してきました。

湯舞音は楽久屋が運営する日帰り温浴施設チェーンで、スーパー銭湯の機能性と日帰り温泉の癒しを融合した複合型施設づくりを得意としており、関東圏を中心に複数店舗を展開しています。

大型商業施設「たつのこまち龍ケ崎モール」内に立地しており、ショッピングや食事とあわせて温浴を楽しめます。

8周年を記念し、参加型イベントやお得なキャンペーンが期間中に多数用意されています。

8周年記念イベントの内容

鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」ライブ：6月28日(日)15:00〜15:30ビンゴ大会：6月28日(日)15:30〜 / フェイスタオル付き1枚200円(税込)・先着100名限定レストラン「kikyo」8周年特別キャンペーン：6月27日(土)〜28日(日) / 生ビール・サワー・ハイボール半額、ドリンクバー100円「クーロンヌ」コラボパン販売：6月27日(土)〜28日(日)回数券キャンペーン：6月22日(月)〜28日(日) / 入浴回数券(10枚綴り)購入で入浴招待券1枚プレゼント物販キャンペーン：6月20日(土)〜30日(火) / 館内売店700円以上購入で岩盤浴優待券プレゼント

6月28日(日)には鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」によるスペシャルライブが15:00から30分間開催されます。

続いて15:30からはビンゴ大会が始まり、入浴招待券などが当たります。

ビンゴカードはフェイスタオル付きで1枚200円(税込)、先着100名限定の参加です。

6月27日(土)〜28日(日)には、地域で人気のベーカリー「クーロンヌ」と共同開発した限定パンを販売します。

同じ期間にレストラン「kikyo」では生ビール・サワー・ハイボールが半額、ドリンクバーが100円で利用できます。

期間を通じた物販キャンペーンでは、館内売店で700円以上購入した方に岩盤浴優待券をプレゼント。

6月22日(月)〜28日(日)には入浴回数券(10枚綴り)を購入すると入浴招待券が1枚もらえます。

天然温泉

「湯舞音 龍ケ崎店」は龍ケ崎市初の天然温泉を楽しめる日帰り温浴施設です。

館内には7種類のお風呂があります。

天然温泉をはじめ、高濃度炭酸を溶け込ませた「天然温泉炭酸泉」、季節ごとに内容が変わる日替わり湯、不感温度帯でゆったり浸かれる不感の湯など、多彩な湯船が揃っています。

日替わり湯は訪れるたびに異なる湯を楽しめるため、何度来ても飽きない温浴体験が待っています。

露天エリア

サウナや温泉のあとは、外気浴スペースで心身をリフレッシュできます。

屋外の空気を感じながらゆっくりと体を休められる環境で、温浴の締めとして利用できます。

つぼ湯

館内に7種類あるお風呂のひとつです。

それぞれ異なる特徴を持つ湯船が揃っており、好みや体調に合わせてさまざまな入浴体験を楽しめます。

サウナ室

サウナでは熱波イベント「YUBUNEPPA！」を定期開催しています。

経験豊富な熱波師によるアウフグースのほか、ゲスト熱波師を招いた特別イベントも行われます。

初心者からサウナ愛好家まで楽しめるプログラムが用意されており、サウナ後には天然温泉や外気浴スペースで体を整えられます。

ベビーバス

おむつが取れていない乳幼児向けのベビーバスも用意されています。

小さなお子様連れのファミリーでも利用しやすい施設です。

天然温泉と多彩なキャンペーンが揃う8周年期間中は、家族での訪問に適した機会といえます。

コミックコーナー

館内には温浴の合間にゆったりと過ごせる休憩スペースが用意されています。

温泉・サウナ・岩盤浴・リラクゼーションを組み合わせた長時間滞在にも対応した施設構成です。

リクライナースペース

温浴後にリクライナーでくつろぎながら休憩できるスペースが館内にあります。

館内レストラン「kikyo」では和食・洋食・デザートまで幅広いメニューを提供しています。

リラクゼーションではボディケアやオイルトリートメントなど豊富な施術メニューが揃い、温浴利用以外の方も利用できます。

寝転び処

施設内には寝転んでくつろげる休憩スペースがあります。

温泉・サウナ・食事・リラクゼーション・休憩を一か所でまとめて楽しめる複合型温浴施設として、「たつのこまち龍ケ崎モール」内で営業しています。

熱波イベント

熱波イベント「YUBUNEPPA！」は定期的に開催されているサウナの看板プログラムです。

経験豊富な熱波師によるアウフグースに加え、ゲスト熱波師を招いた特別イベントも開催予定です。

初心者も参加できるプログラムが用意されており、サウナ愛好家から初めての方まで幅広く楽しめる内容となっています。

サウナ後には天然温泉や外気浴スペースで、体と心をゆっくり整えられます。

ライブ演奏やビンゴ大会・限定パン販売といった参加型の企画と、7種類の多彩な湯船・熱波イベント・リラクゼーションを組み合わせた充実の10日間です。

「たつのこまち龍ケ崎モール」内という立地を活かせば、ショッピングや食事とあわせた一日の過ごし方も。

「湯舞音 龍ケ崎店」”オープン8周年記念イベント”の紹介でした。

よくある質問

Q. ビンゴ大会はいつ開催されますか？

A. 2026年6月28日(日)15:30から開催されます。

ビンゴカードはフェイスタオル付きで1枚200円(税込)、先着100名限定です。

入浴招待券などが当たります。

Q. 「クーロンヌ」コラボパンはいつ購入できますか？

A. 2026年6月27日(土)〜28日(日)の2日間、館内で販売されます。

地域で人気のベーカリー「クーロンヌ」と共同開発した限定パンです。

Q. 回数券キャンペーンの内容を教えてください。

A. 2026年6月22日(月)〜28日(日)の期間中、入浴回数券(10枚綴り)を購入した方に入浴招待券を1枚プレゼントします。

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