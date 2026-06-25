外食続きの翌朝に飲む菌活サプリが登場！ Reiperfect「RESE-T INNER」

記事ポイント プロバイオティクス・ポストバイオティクス・バイオジェニックスの3菌アプローチを1本に配合80種類の野菜・果物・穀物由来発酵素材を配合ベリー風味スティックタイプで着色料・合成保存料・白砂糖不使用 プロバイオティクス・ポストバイオティクス・バイオジェニックスの3菌アプローチを1本に配合80種類の野菜・果物・穀物由来発酵素材を配合ベリー風味スティックタイプで着色料・合成保存料・白砂糖不使用

空メディックが、外食や食事の乱れが続く日常にそったサプリメント「RESE-T INNER（リセットインナー）」を2026年5月20日にリニューアル発売しました。

3つの菌由来成分を追加配合し、毎日のコンディション管理を多角的にサポートする設計に生まれ変わっています。

Reiperfect「RESE-T INNER」

商品名：RESE-T INNER（リセットインナー）カテゴリ：サプリメント発売日：2026年5月20日価格：7,900円（税込）内容量：2.2g×30本販売元：空メディック

「RESE-T INNER」は、空メディックが展開するサプリメントブランド「Reiperfect」のインナーケア商品です。

外食が続いた日や食べすぎてしまった翌朝など、食生活が乱れがちな現代人のコンディションにそうことを目的に開発されました。

今回のリニューアルでは、プロバイオティクス・ポストバイオティクス・バイオジェニックスという3つの菌由来成分を追加配合。

単一の発想にとどまらないインナーケア設計を実現しています。

「Reiperfect」は空メディックが展開するインナーケア・スキンケアのサプリメントブランドです。

GMP準拠工場での製造にこだわった商品づくりが特徴となっています。

3つの菌アプローチ

RESE-T INNERは、異なる役割を持つ3つの菌発想を組み合わせたインナーケア設計。

それぞれの菌アプローチが相互に補完し合う構成です。

それぞれが補完し合い、毎日のリズムやコンディション習慣へ多角的にアプローチします。

プロバイオティクスとして有胞子性乳酸菌を配合しています。

熱や酸に強い性質を持ち、生きたまま腸へ届いて毎日のリズムづくりの土台を支えます。

ポストバイオティクスには乳酸菌生産物質を配合。

菌そのものではなく、発酵過程で生まれる成分に着目したアプローチです。

バイオジェニックスには殺菌ビフィズス菌を配合しており、生菌とは異なる発想で毎日のバランスを意識した設計を支えています。

ベリー風味で続けやすい設計

ベリー風味スティックタイプ（2.2g×30本）植物性甘味料使用着色料・合成保存料・白砂糖不使用GMP準拠工場製造

80種類の野菜・果物・穀物由来の発酵素材を使用しており、酵母エキス・植物発酵乾燥末・シラジットなどの植物素材を配合しています。

ビタミンB群・葉酸・L-カルニチンなど、美容習慣にも着目した成分もバランスよく加えられています。

ベリー風味で飲みやすく、着色料・合成保存料・白砂糖は不使用です。

スティックタイプで持ち運びにも対応しており、朝食時・ランチタイム・夜のリセットタイムなど、一日のどのタイミングでも取り入れられます。

こんな方に向けたインナーケア

RESE-T INNERは、外食や会食が多い方・食べること・飲むことが好きな方を想定した設計です。

食べすぎた翌日の重さが気になる方や、美容・健康意識はあるけれど我慢ばかりはしたくない方にも対応しています。

日常のコンディション管理を大切にしたい方が、忙しい毎日の中でも食事や人付き合いを楽しみながら取り入れられるインナーケアとして開発されました。

我慢や制限のための商品ではなく、3つの菌アプローチと発酵素材設計で毎日の整える習慣を支えるサプリメントです。

食生活を制限せず、3菌アプローチと80種類の発酵素材で毎日の体のリズムを整えられます。

ベリー風味のスティックを一本、自分のタイミングで取り入れるだけで、外食や食べすぎが続く日常にもコンディションケアを組み込めます。

Reiperfect「RESE-T INNER」の紹介でした。

よくある質問

Q. RESE-T INNERはどのタイミングで飲みますか？

A. 朝食時・ランチタイム・夜のリセット時間など、ライフスタイルに合わせて取り入れられます。

スティックタイプなので持ち運びにも対応しており、外出先でも使えます。

Q. 着色料や保存料は入っていますか？

A. 着色料・合成保存料・白砂糖は不使用です。

植物性甘味料を使用しており、GMP準拠工場で製造しています。

Q. 3つの菌アプローチとはどのような設計ですか？

A. プロバイオティクス（有胞子性乳酸菌）・ポストバイオティクス（乳酸菌生産物質）・バイオジェニックス（殺菌ビフィズス菌）の3種の菌由来成分を組み合わせた設計です。

それぞれ異なる発想でコンディションをサポートし、補完し合います。

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