有事は客室ごと被災地へ動くコンテナ宿！ 「HOTEL R9 The Yard 鞍手」

記事ポイント HOTEL R9 The Yard 鞍手、2026年7月25日に福岡県鞍手町で開業鞍手工業団地まで車5分のビジネス拠点客室ごと被災地へ移設できるレスキューホテル機能 HOTEL R9 The Yard 鞍手、2026年7月25日に福岡県鞍手町で開業鞍手工業団地まで車5分のビジネス拠点客室ごと被災地へ移設できるレスキューホテル機能

デベロップは、福岡県鞍手郡鞍手町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 鞍手」を2026年7月25日(土)に開業します。

福岡県内8店舗目となる今回の拠点は、工業集積地への出張・長期滞在需要に対応するとともに、有事には九州エリアの防災拠点としても機能します。

「HOTEL R9 The Yard 鞍手」

所在地：福岡県鞍手郡鞍手町新延194-1オープン日：2026年7月25日(土)予約受付開始：2026年7月17日(金)15:00アクセス（車）：九州自動車道「鞍手IC」より約10分、県道55号沿いアクセス（電車）：JR筑豊本線「中間駅」／JR鹿児島本線「海老津駅」よりタクシー約15分駐車場：無料・普通車／軽自動車71台敷地面積：4,844m2（1,465坪）客室数：70室（ダブルルーム63室／ツインルーム7室）

「HOTEL R9 The Yard」は、建築用コンテナモジュール1台を1客室として構成するコンテナホテルシリーズです。

2011年の東日本大震災での支援活動を原点に誕生し、平時のビジネス宿泊と防災機能を両立させるコンセプトを掲げています。

2026年6月1日時点で全国136店舗5,333室を運営しており、今回の鞍手は「R9 HOTELS GROUP」全国148店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては140店舗目の開業となります。

鞍手店は工業集積地への好アクセスを強みとし、出張需要の多いビジネス利用者を主な対象としています。

客室（ダブルルーム）

定員：2名広さ：13m2料金：1名6,200円／泊〜、2名8,700円／泊〜

ダブルルームは63室あり、室内には良質なベッド、ゆったり使えるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機を備えています。

建築用コンテナモジュールを使った独立客室は隣室と壁を接しない構造のため、静粛性とプライバシー性に優れます。

13m2のコンパクトな空間に必要な設備が揃い、出張の連泊でも快適に過ごせます。

客室（ツインルーム）

定員：2名広さ：13m2料金：1名6,200円／泊〜、2名9,700円／泊〜

ツインルームは7室あります。

2名での出張や長期滞在でもそれぞれのベッドを確保でき、同行者と快適に宿泊できます。

客室（ユニットバス）

各客室にゆったり使えるユニットバスが備わっています。

仕事終わりにそのまま入浴でき、翌日の業務に向けてリフレッシュできる環境です。

工業団地・トヨタ自動車九州へのアクセス

「HOTEL R9 The Yard 鞍手」は、車で5分圏内に鞍手工業団地をはじめとする工場が集積しており、トヨタ自動車九州の本社（宮田工場）へも車で約10分で到着できます。

ホテルの向かいにはコンビニエンスストアがあり、車で5分圏内には飲食店やスーパーマーケットも揃います。

連日の長期出張でも生活利便性を確保しやすい立地です。

車で約10分のスポーツ・文化施設「グローバルアリーナ」で行われるスポーツ大会やイベント参加時の宿泊、周辺ゴルフ場の前後泊にも利用できます。

「レスキューホテル」の仕組みと出動実績

「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、有事の際に客室をすみやかに被災地へ移設して避難施設等として活用できる「レスキューホテル」の機能を持っています。

建築用コンテナモジュールを使った独立客室構造が移設を可能にしており、2011年の東日本大震災での支援活動がこの仕組みの出発点です。

2020年4月には長崎のクルーズ船内で新型コロナウイルス感染拡大防止対策として初の有事出動を実施しました。

その後、東京都三鷹市・千代田区・都内民間病院へPCR検査体制強化のために出動し、空調完備の室内が季節や天候に関わらず診療活動に使われました。

2021年12月には栃木県へ第6波・オミクロン株対応のため診察室やナースステーションなど臨時医療施設として126室が出動。

2022年2月には千葉県と東京都の臨時医療施設付帯施設として計21室が利用され、自治体・民間病院の有事インフラとして機能しました。

「レスキューホテル」は「日常時」と「非常時」のどちらでも役立つ商品として「フェーズフリー認証」を取得しており、「SDGs事業認定」も取得しています。

鞍手店も平時は宿泊施設として稼働しながら、有事には福岡県をはじめ九州エリアの防災拠点として機能する地域に根ざしたホテルを目指します。

工業団地そばのビジネス拠点として平日の出張を支えながら、いざとなれば客室ごと被災地へ向かう防災機能を備えた「HOTEL R9 The Yard 鞍手」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「HOTEL R9 The Yard 鞍手」の予約はいつから始まりますか？

A. 2026年7月17日(金)15:00から予約受付が始まります。

開業日は2026年7月25日(土)です。

Q. 客室はどのタイプがありますか？

A. ダブルルーム63室とツインルーム7室の計70室です。

いずれも広さは13m2で、定員は2名。

料金はダブルルームが1名6,200円／泊〜、ツインルームが1名6,200円／泊〜（2名利用はそれぞれ8,700円、9,700円）となっています。

Q. 「レスキューホテル」とはどのような機能ですか？

A. 有事の際に客室をすみやかに被災地へ移設し、避難施設等として活用できる仕組みです。

建築用コンテナモジュールを使った1台1客室の独立構造が移設を可能にしており、フェーズフリー認証とSDGs事業認定を取得しています。

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