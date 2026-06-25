高橋李依・日高里菜の録り下ろしボイスが館内に響く！ 『きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原』

記事ポイント 連載8周年記念コラボがアトレ秋葉原1で2026年8月7日〜20日に開催あおのなち先生の描き下ろしイラストを使ったグッズ販売やハズレなし抽選会を実施シーナ＆ミミの完全録り下ろし特別ボイスが館内放送で楽しめる 連載8周年記念コラボがアトレ秋葉原1で2026年8月7日〜20日に開催あおのなち先生の描き下ろしイラストを使ったグッズ販売やハズレなし抽選会を実施シーナ＆ミミの完全録り下ろし特別ボイスが館内放送で楽しめる

一迅社は、百合漫画『きみが死ぬまで恋をしたい』の連載8周年を記念し、アトレ秋葉原とのコラボレーションイベントを開催します。

「きみが死ぬまで恋をしたい8th Anniversary Celebration Party in atre AKIHABARA」と題したこのイベントは、2026年8月7日（金）から8月20日（木）まで、アトレ秋葉原1を舞台に展開されます。

「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」

開催期間：2026年8月7日（金）〜2026年8月20日（木）開催場所：アトレ秋葉原1（〒101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6）

『きみが死ぬまで恋をしたい』は、あおのなちによる百合漫画で、2018年より一迅社の『コミック百合姫』にて連載を開始した作品です。

孤児たちが魔法使いの兵器として育てられる養成学校を舞台に、死と隣り合わせの日常を生きる少女たちの恋愛を切実に描くダークファンタジーです。

「死ぬまで恋をすること」を生きるための拠り所として描く独特のコンセプトが支持を集め、TVアニメが2026年7月7日（火）より放送開始。

その注目度はさらに高まっています。

コミックスは第1巻から第8巻が既刊で、第9巻と公式コミックアンソロジーが2026年7月16日に発売予定です。

連載8周年という節目に合わせたアトレ秋葉原でのコラボイベントは、作品の世界観ごとアキバの街に広がる、かつてない規模の展開です。

館内外キャラクタージャック

アトレ秋葉原1の館内外がキャラクターたちのビジュアルで埋め尽くされ、その圧倒的なスケールが来場者を迎えています。

東口にはあおのなち先生の描き下ろしイラストを使用した11連ビジュアルが登場。

駅前から早くも作品の雰囲気に引き込まれます。

館内には等身大パネルやポスターも掲示される予定で、秋葉原に来るだけでキャラクターたちの存在感を肌で感じられる空間です。

コラボショップ

アトレ秋葉原1内にはコラボショップもオープン。

あおのなち先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが販売される予定で、詳細は後日案内されます。

開催初日から3日間（8月7日・8日・9日）の開店時から13:00までは、混雑緩和のため「LivePocket」を利用した電子整理券（先着）での入場案内が実施される点も覚えておきたいポイントです。

記載のない日時はフリー入場の予定です。

コラボショップでオリジナルグッズを税込5,000円お買い上げごとに1回、ハズレなし抽選会に参加できます。

「BIGアクリルスタンドLL」などが当たる抽選で、キャラクターの絵柄は選べません。

賞品の詳細は後日発表されます。

オリジナルカードプレゼントキャンペーン

対象店舗：アトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップ配布条件：お会計税込500円ごとに1枚カード種類：全6種（絵柄選択不可、なくなり次第終了）

コラボ開催期間中、アトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップで買い物をすると、『きみが死ぬまで恋をしたい』のオリジナルカードがもらえます。

全6種のカードは税込500円ごとに1枚のプレゼントで、集めがいのあるラインナップとなっています。

絵柄は選べないため、コラボ期間中に複数回来店するほどコンプリートに近づきます。

受け取りの際は、店舗スタッフにオリジナルカードを希望する旨を伝えるのをお忘れなく。

シーナ＆ミミの録り下ろし特別館内放送

出演：トツキ・シーナ（CV：高橋李依）／カガリ・ミミ（CV：日高里菜）放送場所：アトレ秋葉原1館内放送期間：コラボ開催期間中

アトレ秋葉原1の館内では、シーナとミミによる完全録り下ろしの特別ボイスが放送されます。

トツキ・シーナを高橋李依、カガリ・ミミを日高里菜が担当。

豪華な声優陣の共演です。

館内を歩くだけでキャラクターたちの声が届く演出で、作品の世界観がショッピング体験にそのまま溶け込みます。

「きみが死ぬまで恋をしたい」書影

原作：あおのなち連載誌：コミック百合姫（一迅社）既刊：第1巻〜第8巻コミックス第9巻＆公式コミックアンソロジー：2026年7月16日発売TVアニメ放送開始：2026年7月7日（火）

TVアニメが放送を開始したばかりのタイミングで、アトレ秋葉原でのコラボイベントも重なります。

第9巻と公式コミックアンソロジーも7月に発売されており、作品に触れるきっかけが各方面で揃っています。

コミックスを手にとってから初めてイベントに足を運ぶことも、アニメを見てから原作をさかのぼることも、どちらからでも作品の世界に入れます。

少女たちの恋と死が交差するダークファンタジーの世界観が、秋葉原という街ごと作品に染まる8月の期間限定体験として広がります。

描き下ろしイラストのグッズ、ハズレなしの抽選会、キャラクターボイスの館内放送と、作品ファンが一か所で重ねて楽しめる内容が揃っています。

「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボイベントの紹介でした。

よくある質問

Q. コラボイベントはいつからいつまで開催されますか？

A. 2026年8月7日（金）から2026年8月20日（木）まで、アトレ秋葉原1で開催されます。

Q. 整理券入場が必要な日時はいつですか？

A. 8月7日（金）・8日（土）・9日（日）の開店時から13:00までは、「LivePocket」を使った電子整理券（先着）での入場案内が実施されます。

それ以外の日時はフリー入場の予定です。

Q. オリジナルカードはどうすればもらえますか？

A. コラボ開催期間中にアトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップで税込500円ごとに1枚もらえます。

購入時に店舗スタッフへオリジナルカードを希望する旨を伝える必要があります。

全6種でなくなり次第終了です。

Q. ハズレなし抽選会の参加条件は何ですか？

A. コラボショップでオリジナルグッズを税込5,000円お買い上げごとに1回参加できます。

キャラクターの絵柄は選べません。

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