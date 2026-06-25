凹凸を埋めてレフ板効果で影を飛ばす部分用下地！ HABA「なめらか美肌ベース」

記事ポイント 微粒子スムースパウダーがレフ板効果でつるんとしたなめらか肌にフィットゲル処方で密着・ヨレにくくメイク中も潤いが続くカラーレスタイプを2026年8月20日より数量限定発売 微粒子スムースパウダーがレフ板効果でつるんとしたなめらか肌にフィットゲル処方で密着・ヨレにくくメイク中も潤いが続くカラーレスタイプを2026年8月20日より数量限定発売

ハーバー研究所が、気になる小ジワをひと塗りでカバーする部分用化粧下地『なめらか美肌ベース』を2026年8月20日（木）より数量限定で発売します。

通信販売（オンラインショップ）および全国のショップハーバーで購入できます。

HABA「なめらか美肌ベース」

商品名：なめらか美肌ベース容量：13g価格：2,640円（税込）発売日：2026年8月20日（木）数量：数量限定（なくなり次第終了）販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）・全国ショップハーバー

「なめらか美肌ベース」は、目もと・口もと・眉間など部分的に気になる小ジワへ密着し、シワをカバーする部分用化粧下地です。

全顔用の下地とは別に、気になる箇所だけにピンポイントで重ねて使います。

ハーバー研究所は1983年創業の化粧品・栄養補助食品メーカーで、「無添加主義®」を掲げ旧表示指定成分102種類を配合しない処方を一貫して守っています。

「HABA」というブランド名は「HEALTH AID BEAUTY AID（美と健康を助ける）」の頭文字に由来します。

今回の「なめらか美肌ベース」もミネラルカラー（無機顔料）を採用した、ハーバーらしい処方の一品です。

通信販売での購入はオンラインショップを利用でき、8月20日の11:00頃に更新予定です。

数量がなくなり次第終了となります。

密着テクスチャーとシワカバーの仕組み

「なめらか美肌ベース」のカバー機能を担う微粒子スムースパウダー（ポリメチルシルセスキオキサン）は、シワの凹凸を埋めるようにフィットし、肌表面を整える働きがあります。

細かい凸凹を粒子が均一に覆うことで、シワの存在を目立ちにくくします。

さらに同じパウダーがレフ板のように光を拡散し、シワに落ちた影を飛ばす効果も。

透明フィルターをかけたような自然な仕上がりで、カバーしたと気づかれにくい素肌感が生まれます。

密着性を支えるのがフィットゲル処方（(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー）です。

肌にピタッとなじんでヨレにくく、一日を通してメイクの状態をキープします。

テクスチャーはなめらかで肌への広がりがよく、少量でも均一に伸ばせる使いやすさ。

保湿成分としてアーチチョーク葉エキスとスクワランを配合しており、メイク中も潤いが持続します。

カバーしながら乾燥を防げる処方です。

先端アプリケーターとカラーレス処方の使いやすさ

「なめらか美肌ベース」には先端アプリケーターが付いており、気になる部分に直接少量ずつ伸ばせます。

チューブから出したテクスチャーをそのままアプリケーターで広げられるため、指先を汚さず使えます。

カラーレスタイプのため、肌色に合わせた選び直しが不要です。

どの肌トーンにも重ねやすく、ファンデーションの色味に干渉しません。

全顔用の化粧下地で肌を整えた後に部分的に使う形のため、普段のメイク手順にそのまま加えられます。

使い方の手順は、全顔用下地で整えた後に少量を出し、小ジワが気になる部分へ伸ばすだけ。

指で軽くたたくようになじませ、表面がサラッとしてからファンデーションを押さえるように仕上げます。

メイク直しの際は、ヨレをスポンジでやさしくならしてからなじませると、きれいに整えられます。

小ジワをカバーしたい部分だけにピンポイントで使えるため、全顔に重ねる手間なく自然なつるん肌が叶います。

アーチチョーク葉エキスとスクワランの保湿成分が一日中うるおいをサポートしており、カバーしながら乾燥知らずの肌をキープできます。

「なめらか美肌ベース」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「なめらか美肌ベース」はどこで購入できますか？

A. 通信販売（オンラインショップは8月20日11:00頃更新予定）と全国のショップハーバーで購入できます。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

Q. 全顔に使うことはできますか？

A. 「なめらか美肌ベース」は部分用の下地です。

全顔用の化粧下地で肌を整えた後、目もと・口もと・眉間など小ジワが気になる部分だけに少量を伸ばして使います。

Q. 肌色を選ばず使えますか？

A. カラーレスタイプのため、肌色を問わず使えます。

ファンデーションの色味に影響しません。

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