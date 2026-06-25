【レベル４土砂災害危険警報】福岡県・うきは市に発表 06:28時点
気象台は、25日午前6時28分に、レベル４土砂災害危険警報をうきは市に発表しました。
筑後地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。
【土砂災害警報（発表中）】
■北九州市
●レベル２土砂災害注意報
■福岡市
●レベル２土砂災害注意報
■大牟田市
●レベル４土砂災害危険警報
■久留米市
●レベル２土砂災害注意報
■直方市
●レベル２土砂災害注意報
■飯塚市
●レベル２土砂災害注意報
■田川市
●レベル２土砂災害注意報
■柳川市
●レベル２土砂災害注意報
■八女市
●レベル２土砂災害注意報
■大川市
●レベル２土砂災害注意報
■行橋市
●レベル２土砂災害注意報
■豊前市
●レベル２土砂災害注意報
■中間市
●レベル２土砂災害注意報
■小郡市
●レベル２土砂災害注意報
■筑紫野市
●レベル２土砂災害注意報
■春日市
●レベル２土砂災害注意報
■大野城市
●レベル２土砂災害注意報
■宗像市
●レベル２土砂災害注意報
■太宰府市
●レベル２土砂災害注意報
■古賀市
●レベル２土砂災害注意報
■福津市
●レベル２土砂災害注意報
■うきは市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】
■宮若市
●レベル２土砂災害注意報
■嘉麻市
●レベル２土砂災害注意報
■朝倉市
●レベル４土砂災害危険警報
■みやま市
●レベル４土砂災害危険警報
■糸島市
●レベル２土砂災害注意報
■那珂川市
●レベル２土砂災害注意報
■宇美町
●レベル２土砂災害注意報
■篠栗町
●レベル２土砂災害注意報
■志免町
●レベル２土砂災害注意報
■須恵町
●レベル２土砂災害注意報
■新宮町
●レベル２土砂災害注意報
■久山町
●レベル２土砂災害注意報
■粕屋町
●レベル２土砂災害注意報
■芦屋町
●レベル２土砂災害注意報
■水巻町
●レベル２土砂災害注意報
■岡垣町
●レベル２土砂災害注意報
■遠賀町
●レベル２土砂災害注意報
■小竹町
●レベル２土砂災害注意報
■鞍手町
●レベル２土砂災害注意報
■桂川町
●レベル２土砂災害注意報
■筑前町
●レベル２土砂災害注意報
■東峰村
●レベル４土砂災害危険警報
■広川町
●レベル２土砂災害注意報
■香春町
●レベル２土砂災害注意報
■添田町
●レベル２土砂災害注意報
■糸田町
●レベル２土砂災害注意報
■川崎町
●レベル２土砂災害注意報
■大任町
●レベル２土砂災害注意報
■赤村
●レベル２土砂災害注意報
■福智町
●レベル２土砂災害注意報
■苅田町
●レベル２土砂災害注意報
■みやこ町
●レベル２土砂災害注意報
■吉富町
●レベル２土砂災害注意報
■上毛町
●レベル２土砂災害注意報
■築上町
●レベル２土砂災害注意報