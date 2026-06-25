【西・東日本は激しい雨】

きょう（木）は西日本と東日本の広範囲で激しい降り方になりそうです。九州北部ではすでに400ミリを超える大雨になっています。土砂災害の危険度が非常に高まっているところがありますので、崖の近くには近づかないようにしてください。

24時間予想雨量は、あす（金）朝にかけての多いところで▼九州北部250ミリ、▼近畿、四国200ミリ、▼東海、九州南部180ミリ、▼関東甲信120ミリ、▼沖縄100ミリです。

九州北部は線状降水帯が発生して、さらに雨量が多くなり、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

【台風7号で先島諸島で大荒れに】

きょうは台風7号が先島諸島に近づき、大荒れの天気になりそうです。沖縄本島も夜からは暴風となる見通しです。

【関東や東海は長袖が活躍】

北海道や東北北部は晴れて、夏日になるでしょう。一方で、関東や東海はきのう（水）よりも気温が下がり、半袖だとヒンヤリとしそうです。

〈きょうの各地の予想最高気温〉

札幌 ：26℃ 釧路 ：15℃

青森 ：26℃ 盛岡 ：25℃

仙台 ：24℃ 新潟 ：30℃

長野 ：25℃ 金沢 ：29℃

名古屋：22℃ 東京 ：22℃

大阪 ：23℃ 岡山 ：23℃

広島 ：23℃ 松江 ：23℃

高知 ：25℃ 福岡 ：26℃

鹿児島：30℃ 那覇 ：32℃

【ダブル台風は週末に影響か】

台風7号は、あす、沖縄本島や奄美に近づき、土曜日に西日本から東日本の広範囲に影響しそうです。台風8号は熱帯低気圧へ変わる見通しですが、活発な雨雲をつれてこちらも土曜日に本州に近づいてきそうです。