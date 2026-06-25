開催中の北中米W杯。グループAの韓国は、チェコとの初戦で2-1と逆転勝ちするも、第2戦でメキシコに0-1で敗れた。25日10時（日本時間）より、南アフリカとのグループ最終戦に挑む。

【画像】選手時代はスターだったが…韓国で批判を集めている代表監督

実は、開幕前より現地では「韓国代表は弱くなった」「盛り上がっていない」という声が上がっていた。一体なぜか？ 『なぜ日本サッカーは強くなったのか ‟神とサッカー“から紐解く日本代表の欧州化』などを著書に持つ、吉崎エイジーニョ氏が現地への取材を踏まえ、寄稿した。



韓国-チェコ戦で、勝ち越しゴールを決め、喜ぶ韓国のオ・ヒョンギュ（中央）ら ©時事通信社

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5月31日、東京・国立競技場。スタンドは6万2212人の観衆で埋まった。森保一監督率いる日本代表はアイスランドとの壮行試合を1-0で制し、A代表6連勝のまま北中米へ。スタンドの熱気をそのままに、森保ジャパンはW杯へ旅立ったのだ。

同じ日、韓国代表はすでにアメリカにいた。韓国国内での壮行試合を一切行わず、5月18日に出国。1990年イタリア大会から続いてきた「国内で試合を行ってから出発する」慣例を、36年ぶりに破ったのだ。韓国スポーツ紙「スターニュース」はこの出発を「逃げるように」と表現した。

それは決して言い過ぎではなかった。2025年10月、ソウル・ワールドカップスタジアム（収容約6万6000人）でブラジルに0-5で大敗した試合に6万3237人が集まった。ところが、4日後のパラグアイ戦、観客は2万2206人だった。2008年以来17年ぶりの同スタジアム最少記録。W杯前最後のホーム戦となったガーナ戦も3万3256人で、収容人数の半分程度しか埋まらなかった。

ある種、異常な状態だ。

パリ五輪不出場、コートジボワールに大敗も

2024年9月から2025年6月の間で行われたワールドカップアジア最終予選では、パレスチナ（FIFAランキング95位）に2度引き分ける失態。2025年7月の東アジアナンバーワンを競う「EAFF E-1フットボールチャンピオンシップ」では、ホームで日本に0-1の敗戦を喫した。

さらに今年3月の欧州遠征では英ミルトン・キーンズでの試合でコートジボワール（FIFAランキング33位）に0-4の大敗。日本がスコットランド、イングランドに連勝した頃の出来事だ。またA代表ではないが、2024年4月にはパリ五輪予選の「U-23アジアカップ」でFIFAランキング134位のインドネシアにPK負けし、1984年ロサンゼルス大会以来40年ぶりの五輪不出場を招いている。

「次負ければまた批判の嵐になる」

成績は振るわず、国内は盛り上がらない。はっきりと日本に差はついている。筆者が3月にソウルを訪れた際には逆に「W杯の話題がまったく盛り上がらない」点がかすかに話題になっていた程度だった。それでも6月12日の大会第1戦ではチェコに2-1の逆転勝利。国内ではオンライン中継を482万人が視聴した。しかし釜山在住のサッカーファンは「負ければまた批判の嵐になる」と予言する。

なぜ韓国サッカーは弱くなったのか。

サッカー協会会長の度重なる“ミス”

問題の震源地は、ピッチではなく協会にある。

大韓サッカー協会（KFA）会長チョン・モンギュ（鄭夢奎）氏は、HDCグループ（HDC現代産業開発）のオーナー一族だ。HYUNDAIグループ創始者の甥に当たる。日本サッカー協会では選手出身者が歴代会長を務めてきたのに対し、韓国は1993年にチョン・モンジュン（鄭夢準）が就任して以降、財界人がこの職に就いている。

このチョン・モンギュ会長、2013年の就任以来13年間、韓国サッカーのトップに君臨してきた。2025年2月の会長選で4選を果たして2029年まで在任予定だったが、2026年5月29日、W杯開幕2週間前に突然辞任を表明した。

問題は積み重なっていた。元々「お坊ちゃまキャラ」として業界で煙たがられていたチョン会長。HDCグループ会長時代には実現可能性が低いと見られていたアシアナ航空の買収に乗り出し、破談したという「しでかし」もあった。

会長就任後も、2023年3月に「やっちまった」。

「2022年カタールW杯ベスト16入りのお祝い」として、不正行為によって懲戒処分を受けた関係者100人を突如「恩赦」にしようとした。ここには、2011年のKリーグ八百長事件で永久追放となった選手48人も含まれており、メディアとサッカーファンから猛反発を受け、撤回する事態になっている。この案にはっきりと反対しようとしなかった協会幹部のイエスマンぶりも強い批判を浴びた。

また、チョン会長は2022年のカタールW杯後にA代表監督として招聘したユルゲン・クリンスマン監督について、KFA内の手続きを無視して個人的に打診していた点を、同氏本人がドイツ誌「シュピーゲル」のインタビューで暴露。いわば「自爆」により猛批判を浴びたのだった。

さらにそのクリンスマンを2024年冬のアジアカップでの準決勝敗退および、「（本人が）居住地であるアメリカにずっといて、韓国で活動しない」といった理由から解任。監督への違約金は約10億円に上った。

ホン・ミョンボ監督が非難される理由

後任のホン・ミョンボ監督も、任命権限を持たない技術総括理事が本人に直接就任オファーを行うという不透明な手続きで就任した。KFAは政府直轄の大韓体育会の傘下組織（社団法人）であるため、こういった手続きの不透明さは、公共性の観点から厳しく社会から問われる。

KFAの労働組合は公式声明で会長を「無能」と批判。また政府の文化体育観光部の特別監査はKFAの27件の違法・不当業務を認定した。さらに2026年4月、ソウル行政法院も「両監督の選任は不適切だった」と認めている。この敗訴もあり、チョン会長は29日にW杯後の辞任を発表した。

財閥系の御曹司のやりたい放題。特に、選手時代は英雄だったホン・ミョンボの不当なA代表監督選出は、韓国のZ世代が最も嫌う「不公平」な判断だった。国民の応援熱が冷めた理由は、まずKFAへの強烈な不信感にあるのだ。

〈「韓国サッカーは三流に成り下がった」--国内トップのサッカー解説者シン・ムンソン氏（2026年4月24日 韓国内の有名サッカーYouTubeチャンネルにて）〉

日韓W杯の“ベスト4”は衝撃的だったが…

一方で、チーム力が相対的に下がっているのも確かだ。2002年日韓W杯のベスト4は、当時のサッカー界に衝撃を与えた。原動力となったオランダ人監督フース・ヒディンクは、当時韓国に根強く残っていた年齢による上下関係を排除し「チームへの貢献度のみ」を選手選抜の基準にした。ここに大会直前にピークを持ってくる絶妙なコンディショニングをかけ合わせ、得た結果だった。

しかし24年後の今、その遺産はもう使い果たされている。

“対極”とも言えるスペインサッカーと提携

元々「エリート主義で育った力強い選手たちが、フィジカルやスピード、精神力を生かして相手に挑む」というのが韓国サッカーの特性だった。ところが、2010年にKFAはその対極ともいえる、スペインサッカー協会と相互協力提携を結んだ。

「この頃からティキタカと呼ばれる、ショートパスをとにかく繋いで前に進む、というスペインスタイルこそが絶対的という考え方が支配的になったのです」（韓国のサッカー解説者キム・テリュン氏）

だがここに、政府の方針転換が加わり“混乱”に拍車がかかった。育成の基盤となる全国の学校サッカー部に対し「授業にしっかり参加しない学生は、部活動への参加を認めない」という通告をした。

結果、「かつては授業を休んで一日3度の練習も行えていたのが、基本的には一部練習制へと変わった。あるいは今の選手たちは、授業のために練習ができない日もあるくらいです。質を得るための量すらこなせていない状況です」（同前）

かつての韓国アスリートたちは「運動ばかりして勉強はほとんどやらない」という状況だった。そのために引退後のキャリアメイキングに苦慮する選手が多く、問題点を指摘されてきた。人気スポーツのサッカーは他競技に先駆け、いち早くこの改革に取り組んだのだった。

「今の選手が弱いと言われるのは、こうした教育環境の変化による影響もあるでしょう。かつてのような強い精神力はなくなり、すぐに諦める傾向があるのです。また練習時間が短くなっていることで、肝心なスペインスタイルの徹底もやりきれない。多くのチームがそのスタイルを施行するようになったのですが、すべてが中途半端になってしまったのです」（同前）

選手を悩ませる兵役問題

もう一つ言えば、日本が欧州組全盛（最終エントリーの26人中23人が欧州所属）というなか、韓国は15人に留まる。兵役があるため選手は28歳で一度韓国に戻らなくてはならない。

それゆえ、多くの日本選手のように、時間をかけてベルギーやオランダを経由してイングランドなどの5大リーグに進出するというルートを構築できない。その“焦り”からか、20代前後の若手がイングランド2部やスコットランドに進出し、結果的に伸び悩む傾向がある。この点も悩ましいところだ。

北中米W杯での目標は「ベスト32入り」

国内のサッカーファンからは、ネット上でこんな辛辣な声が飛んでいた。

「隣（日本）は7点取ったってよ。こっちは引き分けって何だよ。韓国サッカー終わった」（2024年9月5日、W杯アジア最終予選の際に。韓国がパレスチナと0-0で引き分けた当日、日本は中国に7-0で大勝）

「ホン・ミョンボとチョン・モンギュ、手を繋いで出ていけ」

ホン・ミョンボ監督は北中米W杯での目標を「ベスト32入り」、つまりグループリーグ突破と定めている。早めに韓国を離れアメリカからメキシコ入りし、高地トレーニングに取り組んだことで、「フィジカルコンディションは好調だ」との声も聞かれる。ここを頼りに、低い前評判をひっくり返すことができるだろうか？

（吉崎 エイジーニョ／Webオリジナル（外部転載））