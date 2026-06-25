【レベル３大雨警報】広島県・呉市、竹原市に発表 06:25時点
気象台は、25日午前6時25分に、レベル３大雨警報を呉市、竹原市に発表しました。
南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■広島市中区
●レベル２大雨注意報
■広島市東区
●レベル２大雨注意報
■広島市安佐南区
●レベル２大雨注意報
■広島市安佐北区
●レベル２大雨注意報
■広島市安芸区
●レベル２大雨注意報
■呉市
●レベル３大雨警報【発表】
■竹原市
●レベル３大雨警報【発表】
■三原市
●レベル２大雨注意報
■尾道市
●レベル２大雨注意報
■福山市
●レベル２大雨注意報
■府中市
●レベル２大雨注意報
■三次市
●レベル２大雨注意報
■庄原市
●レベル２大雨注意報
■大竹市
●レベル２大雨注意報
■東広島市
●レベル２大雨注意報
■廿日市市
●レベル２大雨注意報【発表】
■安芸高田市
●レベル２大雨注意報
■江田島市
●レベル２大雨注意報
■海田町
●レベル２大雨注意報
■坂町
●レベル２大雨注意報
■大崎上島町
●レベル２大雨注意報
■世羅町
●レベル２大雨注意報
■神石高原町
●レベル２大雨注意報