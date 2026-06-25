“時代を作った人たち”の本音に迫る対談企画「有働由美子のマイフェアパーソン」。今回のゲストは、八幡市長の川田翔子さんと芦屋市長の郄島崚輔さんです。

【画像】女性として史上最年少で市長となった川田八幡市長は5月に産休を表明

◆◆◆

市長は「めちゃくちゃ面白い仕事」

川田 有働さん、郄島さんは放っておくとずっとしゃべり続けるので気をつけたほうがいいです。

郄島 よう言いますね〜。ビックリするわ。

川田 お互い様やけどね（笑）。



いきなり互いへの権勢を始めた両市長に有働氏も爆笑 Ⓒ文藝春秋

有働 もう牽制が始まっている！ 兵庫県芦屋市長の郄島さんは史上最年少の26歳、京都府八幡市長の川田さんは女性史上最年少の33歳で市長に就任され、ともに約3年、任期の半分強が過ぎました。今回、市区町村の首長の平均年齢を調べてみたら、60代以上が中心だとか。実際に市長になってみてどうですか？

川田 想像していた以上に楽しいというか、非常にやりがいがあると日々実感しています。

郄島 同感です。めちゃくちゃ面白い仕事です。市長って社会を変えられる一番良い仕事だと思っているんです。現場に近いので良いことも悪いこともすぐフィードバックがくるし、社会が良くなる様子を目の前で見られる点が魅力ですね。

川田 そうですね。首長は役所組織のリーダーであり、市民さんに対しては政治家でもあるという二面性があります。市民さんから日々ご意見をいただきながら組織を動かし、変えていくところまでできる仕事は他にないのではないかと思います。

有働 2人とも目がキラキラしていて嬉しい。首長のニュースって、セクハラやパワハラ、不倫といったネガティブな話になりがちですし。若さゆえの苦労はないですか？

鈍感力が大事になる

郄島 よく聞かれますが、市民から選ばれているというリスペクトを役所内や議会との関係で感じます。これはポジティブな驚きでした。

川田 私も若いうえに女性ということで意地悪されないかとよく心配していただくのですが、皆さん立場を踏まえて接してくださるので、苦労はありません。それと、多少嫌なことがあっても忘れるくらいじゃないとやっていけない面もあります。

郄島 本当に。鈍感力が大事だと思いますよね。

有働 今の若者って退職代行を使うくらい敏感な印象がありますが。

川田 この仕事を選ぶ時点である程度ぶっ飛んでいるというか、リスクに踏み込んでいく面がないとできないので、鈍感というより臆病さがあまりないのかもしれません。

有働 とはいえ、アイドル並みに注目されて大変じゃない？

郄島 我々の仕事で一番辛いのは無関心なので、関心を持ってもらうのは何事においてもプラスですね。

川田 私は八幡市出身ではないので、最初は「誰やねん」というシビアな目線が有権者の皆さんや市職員さんに一定程度あったと感じます。でも若さイコール体力がある。従来の市長は行かなかった場にもこまめに足を運んで直接お話を聞き、庁内に持ち帰って議論するという“市長が動く姿”を見せ続けることで応援していただけるようになりました。今では小学生も「あっ、川田翔子だ！」と寄ってきてくれます。

郄島 なぜか皆、フルネーム呼びなんですよね（笑）。選挙で連呼するからか。いろんなイベントにいるし、会えるから話しやすいと思ってもらうことが大事です。他には市民との対話集会を年間16回やっていて、40回目を終えたところです。

※本記事の全文（約8000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年5月号に掲載されています（川田翔子×郄島峻輔×有働由美子「市長が一番社会を変えられる」）。

（川田 翔子,郄島 崚輔,有働 由美子／文藝春秋 2026年7月号）