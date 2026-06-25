「何度言っても勉強しない」「ついガミガミ怒ってしまう」。そんな悩みを抱える親は少なくありません。しかし実は、子どもが勉強するかどうかは、勉強法やしつけ以前に、家庭の“ある状態”によって大きく左右されるそうです。家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんが語ったのは、「子育ての問題の多くは、子どもではなく大人側の心理的安全性にある」という意外な事実でした。毎朝5時55分から行っている「1分朝活」で明かされたその話は、家庭だけでなく職場や人間関係にも通じる深い学びでした。

なぜガミガミ言っても子どもは変わらないのか

「勉強しなさい」と何度言っても、子どもがなかなか動かない。そんな経験をしたことがある方は多いでしょう。私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から「1分朝活」を無料で開催しています。心と行動を整えるための短い習慣ですが、毎週月曜日はゲスト講師をお迎えしています。

今回のゲストは、家庭教育コンサルタントとして「ガミガミ言わなくても勉強できる子」を育てるサポートを行っている岩田かおりさんです。岩田さんが最初に教えてくれたのは、「子育ての前に、まず親自身を整えることが必要」という考え方でした。

子育ての前に必要なのは「自分とのパートナーシップ」

岩田さんによると、良い家庭を作るには順番があります。まずは自分とのパートナーシップ。次に夫婦や家族とのパートナーシップ。そして最後が子どもとのパートナーシップです。

多くの親は子どものことを優先し、自分のことを後回しにしてしまいます。しかし、自分自身が疲れ切っていたり、自分を責め続けていたりすると、本来は協力したい相手であるパートナーや子どもにまで厳しくなってしまいます。

「私は本当はどう感じているのか」

「私は本当はどうしたいのか」

まずは自分との対話が必要だと岩田さんは語っていました。

家庭の心理的安全性を壊す4つの原因

特に印象的だったのが、家庭の心理的安全性を壊す4つの要因です。その中でも最も多いのが完璧主義。仕事では100点を求められる場面もありますが、その基準を家庭に持ち込むと苦しくなります。岩田さんは「家庭は70点でいい」と話していました。

さらに、

・相手を思い通りにしたいコントロール欲求

・人からどう見られるかを気にしすぎる所属欲求

・誰が悪いかを探す犯人探し思考

これらが家庭の安心感を奪っていくそうです。確かに、家庭が評価や管理の場になってしまえば、子どもも安心して挑戦できなくなります。

「やりたいこと」より「やりたくないこと」を見つける

もう一つ面白かったのは、「やりたくないことを100個書き出す」というワークです。私たちは人生を良くしようとすると、「何を増やすか」を考えがちです。しかし岩田さんは、「何を減らすか」のほうが先だと言います。

例えば、

・洗濯物を畳まない仕組みを作る

・靴下を全部同じものにする

・家事を簡略化する

こうした小さな工夫によって、エネルギーを本当に大切なことへ向けられるようになるのです。

幸せの土台は「安心感」にある

最後に紹介されたのが、幸せホルモンの3段階理論でした。まず土台になるのが、心と体を安定させるセロトニン。その上に、人とのつながりを感じるオキシトシン。そして最上段に、達成感や成功によるドーパミンがあります。

多くの人は成功や成果を追い求めます。しかし、本当の幸せはその前にある安心感やつながりから生まれるのです。子どもが勉強するようになることも大切です。しかし、その前に家庭が安心して休める場所になっているか。親自身が自分を大切にできているか。

今回の朝活を通じて、子育てとは子どもを変えることではなく、まず自分自身を整えることから始まるのだと改めて感じました。