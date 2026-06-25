アライベコビッチの強烈ミドル＆マフミッチ弾などでボスニア・ヘルツェゴビナが３−１で勝利！ カタールはGS敗退が決定【Ｗ杯】
現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ最終節（Ｂ組）で、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表とカタール代表がシアトル・スタジアムで激突した。
序盤から相手を押し込んで主導権を握ったのは、ボスニア・ヘルツェゴビナ。長短のパスやサイドからのクロスを織り交ぜながら相手守備陣を揺さぶり、29分に先制する。
バシッチからのパスを受けたアライベコビッチが、カットインしてペナルティエリア外から右足を一閃。強烈なミドルシュートを突き刺した。
勢いに乗るボスニア・ヘルツェゴビナは、34分に相手のオウンゴールで２点目を奪取。コラシナツのクロスをジェコが折り返す。これが相手に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれる。
２点のビハインドを負ったカタールは、42分に１点を返す。ミゲウのクロスにファーで反応したエジミウソンがラストパス。アル・ハイドスが右足で流し込んだ。
迎えた後半は、ボスニア・ヘルツェゴビナはアグレッシブな姿勢を失わず、カタールも懸命に反撃を試みる。
拮抗した展開が続いたなか、ボスニア・ヘルツェゴビナが80分に追加点を挙げる。ラデニッチのボレーシュートは相手に阻まれるも、こぼれ球をマフミッチが右足で押し込んだ。
結局、このまま試合は終了。３−１でボスニア・ヘルツェゴビナが勝利し、決勝トーナメント進出へ望みを繋いだ。一方のカタールはグループＢ最下位が確定。グループステージ敗退が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これは衝撃…18歳MFの強烈ミドル先制弾＆ジェコの折り返しが生んだオウンゴール！
序盤から相手を押し込んで主導権を握ったのは、ボスニア・ヘルツェゴビナ。長短のパスやサイドからのクロスを織り交ぜながら相手守備陣を揺さぶり、29分に先制する。
バシッチからのパスを受けたアライベコビッチが、カットインしてペナルティエリア外から右足を一閃。強烈なミドルシュートを突き刺した。
２点のビハインドを負ったカタールは、42分に１点を返す。ミゲウのクロスにファーで反応したエジミウソンがラストパス。アル・ハイドスが右足で流し込んだ。
迎えた後半は、ボスニア・ヘルツェゴビナはアグレッシブな姿勢を失わず、カタールも懸命に反撃を試みる。
拮抗した展開が続いたなか、ボスニア・ヘルツェゴビナが80分に追加点を挙げる。ラデニッチのボレーシュートは相手に阻まれるも、こぼれ球をマフミッチが右足で押し込んだ。
結局、このまま試合は終了。３−１でボスニア・ヘルツェゴビナが勝利し、決勝トーナメント進出へ望みを繋いだ。一方のカタールはグループＢ最下位が確定。グループステージ敗退が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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