『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“盗撮ハンター”自らも盗撮か スマホには盗撮動画が…」についてお伝えします。

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24日、検察に身柄を送られた野村裕章容疑者（53）。警視庁によりますと、事件が起きたのは去年5月、東京・台東区の浅草寺。

女性を盗撮していた50代の男性を野村容疑者が取り押さえ、「お前、盗撮していただろ」「カネだ、100万円」などと現金を脅し取ろうとした疑いがもたれています。

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“盗撮犯”に金銭を要求する、いわゆる“盗撮ハンター”とみられる野村容疑者。

しかし、その翌月、野村容疑者は、同じ浅草寺で修学旅行中の女子学生を盗撮した疑いで任意同行され、警視庁がスマートフォンを解析したところ、栃木県で入浴中の女性を盗撮するような動画を発見。自らも盗撮行為に及んでいたとして、逮捕されたのです。

その後、恐喝未遂の疑いで再逮捕された野村容疑者は、調べに対し「盗撮した者を捕まえたが、カネは要求していません」と容疑を否認しているということです。

（6月24日放送『news every.』より）