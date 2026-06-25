25日発表の『オリコン上半期ランキング2026』で、3人組グループ・Number_iのデジタルアルバム『3XL［EP］』が、『作品別売上数部門』の『デジタルアルバムランキング』において1位を獲得。Number_iが、同ランキング史上初となる3年連続1位の快挙を達成しました。

『3XL［EP］』は4月27日に配信開始され、5月11日付の『オリコン週間デジタルアルバムランキング』において、今年度最高初週ダウンロード数となる3.0万ダウンロードで1位を獲得。自身通算7作目のデジタルアルバム1位となり、男性グループによる『通算1位獲得作品数』記録では、BTSに次ぐ歴代2位、国内男性グループでは歴代1位を達成しています。

■Number_i「何より嬉しく思います」 喜びのコメント到着

この結果を受け、Number_iはファンに向けて「いつも応援してくださっているiLYs（ファンネーム）の皆さん、そして僕たちの音楽を聴いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます！ 僕たちが作った楽曲をたくさんの方が楽しんでくれていることを何より嬉しく思います。今後も楽しんでいただける作品を作れるよう頑張ります！」と感謝のメッセージを送りました。

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