地方の中小企業が売上を伸ばすにはどうすればいいか。福井市に本社を置くユニフォームネクスト2代目社長の横井康孝さんは「わが社の場合、飲食店ユニフォームという王者不在のニッチな市場で圧倒的な1位を目指すことにより、売上98億円まで成長することができた」という――。

※本稿は、横井康孝『小さな会社は戦略が9割』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／koumaru ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／koumaru

■父子2人、社員2人の小さな会社

努力しても報われない会社が生まれる背景には、必ずと言っていいほど戦略の欠如があります。これは単なる机上の理論ではなく、僕自身が現場で数多くの企業を見てきた事実であり、何より、僕自身がかつてまったく同じ地獄の中にいたからこそ断言できることです。

「努力しても報われない状態」は、僕にとって決して他人事ではありません。当社ユニフォームネクストも、かつてはまさにこの罠にどっぷりと浸かり、もがき苦しんでいました。

僕が大学卒業後に勤めていた総合スーパーを辞め、父親が創業したこの会社に入社したのは25歳のときです。当時の体制は、社長である父と社員2名、そこに僕が加わったわずか4名。地方の小さな会社としては、ごくありふれた、なんの後ろ盾もないスタートでした。

当社は、業務用ユニフォームを販売する会社です。メーカーが製造した商品を仕入れ、それを地域の企業やお店に販売するBtoBのビジネスモデルであり、自社で独自の製品を持っているわけではありません。基本的には、ライバルである他社とまったく同じ商品を扱う、差別化が非常に難しい業態でした。

提供＝クロスメディア・パブリッシング ユニフォームネクストの横井康孝社長 - 提供＝クロスメディア・パブリッシング

■早朝から飛び込み営業で走り回る日々

僕は入社してすぐ、先輩の背中を1週間だけ見た後、一人で新規開拓の営業に飛び込みました。

「この会社をもっと成長させたい」。その思いだけで、ただひたすらに走り回りました。そのためには、まずは何がなんでも売上を伸ばすしかない。そう信じて疑わず、早朝から車を走らせて飛び込み営業をし、夜遅くまで見積もりや発注の手配をし、現場の細かい調整から事務作業まで、できることは文字通りなんでもやりました。

採用もすべて僕が任されるようになり、熱意だけで口説き落として人を増やし、僕が30代半ばで社長になる頃には、組織は15名ほどになっていました。

■「経営安定」のため新事業に次々参画

幸いなことに、僕が採用したメンバーたちはみな人間性が良く、社内の人間関係は非常に良好でした。社内の雰囲気も悪くなく、コミュニケーションもしっかり取れていた。だからこそ、「このメンバーたちのためにも、絶対に会社を成長させなければならない」というプレッシャーにも似た思いは、日に日に強くなっていきました。

そうした強い思いから、当時の僕たちは少しずつ事業の幅を広げていきました。そこには、新しいことに挑戦するのが好きで、実際に事業として形にするバイタリティに溢れていた父の影響も大きくありました。

僕たちはユニフォーム販売を軸にしながら、売上になりそうな別の事業にも次々と手を出していきました。いずれも、「売上を伸ばすため」「会社を大きくして社員を幸せにするため」に良かれと思って始めたものです。

当時は、事業の柱が増えること自体を「経営の安定」だと前向きに捉え、自分たちは順調に成長していると錯覚していました。

■売上も2億円、借入総額も2億円

実際、表面上の売上は順調に伸びていきました。僕が入社した頃に6千万円ほどだった年商は、10年ほどで2億円を超えるところまで大きくなりました。しかし、手元の通帳を見ると、利益はほとんど増えていなかったのです。

事業が増えたことでやるべき業務は確実に増え、扱う商材も、管理すべきお客様も、発注の手間も何倍にも膨れ上がっていました。現場は常にバタバタと忙しく、会社としてはものすごいエネルギーで動いている。それなのに、会社は一向に豊かにならず、資金繰りの苦しさは増すばかりでした。

BtoBの商売は、掛け売りが基本です。売上が立っても、すぐにお金が入ってくるわけではありません。一方で、仕入れ代金や増えた社員の人件費、多岐にわたる事業の在庫といった支払いは、売上の入金よりも先に容赦なく発生します。

利益が十分に出ていない状態で売上の規模だけが大きくなるとどうなるか。手元の現金がどんどん足りなくなり、会社を回すための運転資金が爆発的に膨れ上がっていくのです。その結果、資金ショートを防ぐために銀行からの借入は少しずつ、しかし確実に増えていきました。

運転資金の借入に加え、当時は父の判断で決定した自社ビルの購入も重なり、気がつけば借入総額は売上と同じ2億円規模にまで達していました。

■「成長」ではなく「膨張」していただけ

朝から晩まで身を粉にして働き、売上も上がっている。社員も一生懸命やってくれている。それなのに、月末になるたびに通帳の残高を見て肝を冷やす。正直に言えば、「この2億円という借金を、この先、返しきることなんてできるのだろうか」「もし何か一つ歯車が狂えば、この会社はあっという間に倒産してしまうのではないか」と、言い知れぬ恐怖に襲われたことは一度や二度ではありませんでした。

当時は、利益が出ないのはまだ自分たちの努力が足りないからだ、もっと営業件数を増やして売上を底上げしなければいけない、と本気で考えていました。他社でも扱える商品を販売している以上、価格競争に巻き込まれるのは避けられない。ユニフォームの販売という商売は、そもそも利益が出にくい構造なのだから仕方がない。そうやって、業界のせいにして自分を納得させようとしていた時期もありました。

しかし、経営の原則を学んだ今なら、はっきりとわかります。利益が残らない本当の原因は、業界の構造が悪かったからでも、僕たちの気合や努力が足りなかったからでもありませんでした。

確かに売上は伸び、人は増え、事業の幅は広がっていた。けれど、それは会社が強くなる本来の「成長」ではなかったのです。勝つための明確な方向（戦略）を定めないまま、ただ目の前の売上と仕事と事業が無秩序に増えていっただけ。

今振り返ると、あの頃の会社は筋肉を伴って「成長」していたのではなく、中身が伴わないまま風船のように、ただ危険なレベルで「膨張」していただけだったのです。

写真＝iStock.com／Galeanu Mihai ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Galeanu Mihai

■「儲ける会社」に変貌できた必勝戦略

では、具体的にどんな設計図を描けば、僕たちのような弱者が着実に成果を上げることができるのか。その答えであり、僕が社長に就任した直後から現在に至るまで学び続けているのが「ランチェスター戦略」です。

正直にお話しすると、この戦略の重要性を本当に理解し、自社の業績が目に見えて変わり始めたとき、僕は「これは安易に他社には教えられないな」と本気で感じました。当時はブログなどで経営について発信していましたが、この戦略の中身については、あえて触れないようにしていた時期があります。

それくらい、実践した際の手応えが大きく、自分たちだけの「勝ち筋」として大切に守っておきたいと感じるほど、この法則は経営の本質を突いていました。

■強者と弱者では「武器」も「設計図」も違う

実は、この戦略の恩恵を受けているのは僕たちだけではありません。誰もが知るような世界的なIT企業や、全国展開する大手ホテルチェーン、その他数多くの大企業の創業者の方たちも、会社にまだ力がなかった創業期には、このランチェスター戦略を徹底的に学び、自社の指針としていたことが知られています。

ランチェスター戦略の最も大きな特徴は、「強者の戦略」と「弱者の戦略」が明確に分けられている点にあります。世の中のビジネス書やメディアで語られる成功法則の多くは、実は資本や人員、ブランド力がある「強者」のための戦略です。なぜなら、ビジネス書を書いたり、マスコミで意見を求められたりするような成功者の多くは、すでに巨大な資本や組織を持つ「強者」の立場にいるからです。

しかし、僕たちのような小さな会社がそれをそのまま真似しても、決してうまくはいきません。そもそも持っている「武器」が根本的に違う以上、使うべき「設計図」もまったく別物でなければならないからです。

■線引きは「シェア1位を持っているか」

ランチェスター戦略でいう「強者」とは、圧倒的な資本力や人材、ブランド力、広大な販売網を持つ大企業はもちろんのこと、ある特定の分野や地域において、すでに高いシェアを握っている企業のことを指します。つまり、会社全体の規模がそれほど大きくなくても、特定の領域で圧倒的な地位を築いているのであれば、その分野に関してはその会社が「強者」となります。

反対に、たとえ売上が数十億円あったとしても、シェアがナンバーワンでなければすべて「弱者」に分類されます。

写真＝iStock.com／mikkelwilliam ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mikkelwilliam

そして例えば、ある特定の地域で圧倒的なシェアを持っている会社が、別の地域に進出したとします。もともとの本拠地では強者であっても、シェアの低い新天地では一転して「弱者」になります。このとき、自分の力を過信して本拠地と同じような「強者の戦い方」をすれば、その地域で先行しているライバルにあっという間に淘汰されてしまうでしょう。

■福井の中小企業から上場企業に

僕がこの戦略に出会い、まず行ったのは、自分たちは紛れもない「弱者」であるという現実を正しく理解することでした。そこから弱者の戦略をブレずにしっかり実行してきた結果、2017年に東証マザーズ（現・グロース）に上場するまで会社を成長させることができました。

横井康孝『小さな会社は戦略が9割』（クロスメディア・パブリッシング）

上場した今も、ユニフォーム市場全体のシェアで見れば僕たちはまだまだ少なく、自分たちを弱者だと定義して、弱者の戦略を実行することで着実に業績を上げています。

これまで僕は自社だけでなく、数多くの会社の事例を研究してきました。その中で確信したのは、弱者の戦略を徹底している会社は確実に成長しているということです。反対に、成長が止まっていたり、経営がおかしくなったりしている会社は、例外なく弱者であるにもかかわらず強者の戦略に手を出してしまっています。

だからこそ、僕は中小企業の経営者にこのランチェスター戦略を学び、弱者の戦略を実行することを強くおすすめしたいのです。

弱者には弱者なりの、確実に勝つための道筋があるのです。

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横井 康孝（よこい・やすたか）

ユニフォームネクスト社長

福井県生まれ。金沢大学卒業後、総合スーパーの平和堂に入社。その後、父親が創業した社員数名のユニフォーム販売会社（現・ユニフォームネクスト）に入社し、10年後に社長就任。ランチェスター戦略に出会い、多角化していた事業を整理。「飲食店ユニフォームのネット通販」に一点集中し、大手が避ける手間のかかるサービスを徹底する「弱者の戦略」で急成長を遂げる。地方の小さな会社でありながら売上を200倍に伸ばし、2017年に東証マザーズ（現・グロース市場）へ上場。ベンチャー塾や会社見学会を通じて、中小企業経営者に戦略の重要性を伝えている。

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（ユニフォームネクスト社長 横井 康孝）