美人気象予報士の美スタイルが話題になっている。

２５日までに自身のインスタグラムを更新したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。「気まぐれお天気コーデ」と記し、コーディネートショットを披露した。穂川は黒のデコルテ全開なワンピースに白のジャケットを合わせたファッションを披露。さらに、ピスタチオ色のカバンを合わせ、大人コーデを披露した。続けて「６/２５の関東のお天気は雨の一日 雨の止むタイミングは合っても１日傘が大活躍。大きめの傘を持って出掛けてね！ 朝からあまり気温が上がらず、ジャケット必須！」とアドバイス。さらに「乾きやすいリネン素材のジャケット+汚れが目立ちにくいブラックのロンパースでコーデしました ノーカラージャケットだと顔周りがスッキリするので着痩せして見えるので好き」と自身のコーデのポイントを記した。

この投稿に「めっちゃ綺麗です！」「果音さん最高」「もー本当にお天気コーデ好きすぎ ほかのんさん可愛い、おしゃれ 次回ライブ、お祝いしましょー」「薄手のジャケット、爽やかですね」などのコメントが寄せられている。