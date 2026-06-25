ヤクルトの林田哲哉球団代表取締役社長兼オーナー代行が２４日、池山隆寛監督（６０）に来季も指揮を任せる方針を示した。都内で開かれたヤクルト本社の株主総会後、「（来年も）やってもらいますよ」と語った。１年目の池山監督は昨年の就任時に複数年契約を結んでいた。

チームは２４日時点で３６勝３１敗１分けの３位。同率首位の阪神、巨人に０・５ゲーム差で激しい争いを展開している。昨季は最下位に沈み、主砲の村上もポスティングシステムを利用してホワイトソックスへ移籍。戦力ダウンは明らかだったが、新指揮官は「対話、笑顔、元気」をテーマに掲げて明るいチームづくりに着手。若手の成長を促し、好成績につなげている。林田球団社長もその手腕を「想定以上。監督も驚いているんじゃないの。２年目から５年目の選手がそれぞれの試合で活躍している」と評価した。

チームは阪神戦のため甲子園に遠征中。池山監督は同球団社長の評価に「ありがとうございます」と感謝したが、続投の件については触れず「来季のところまでは、まだまだ考えていない」と語るにとどまった。株主総会では優勝パレードの開催についての質問も出るなど４年ぶりのリーグ制覇へファンの期待も高まっているが、指揮官はしっかりと足元を見据えている。「まだオールスター戦の折り返しにもいっていない。一戦一戦、戦って勝っていかないと、この位置にはいられない。明るく元気に頑張ります」。持ち前の明るさを忘れず、チームの先頭に立っていく。（秋本 正己）